Astronauta de la NASA recomienda a los terraplanistas a regresar a la escuela de primaria

Pese a que se ha demostrado, a través de videos e imágenes, que la Tierra es redonda, los terraplanistas aún aseguran que es completamente plana. Hasta la actualidad mantienen su teoría y la reafirman cada vez que pueden; sin embargo, un astronauta de la NASA salió al frente no solo para callarlos, sino también para mandarlos al colegio de nuevo.

Mike Massimino fue entrevistado por el medio LADbible, donde habló sobre los terraplanistas. El astronauta afirmó que las personas que defienden la teoría de que la Tierra es plana, deberían “regresar a la escuela de primaria”.

El astronauta, quien no solo estuvo en el espacio tres veces, sino que también ha completado dos caminatas espaciales por más de 14 horas en total, explicó que intenta no cruzarse con ningún terraplanistas en su camino, ya que no tiene “nada que decirles”.

“Realmente no tengo nada que decirles -a los terraplanistas-, no los entiendo”, empezó Massimino. “Creo que deberían llamar a sus maestros de la escuela primaria y preguntarles qué pasó. Porque deben haberse perdido algo. Así que realmente no entiendo todo esto”, añadió en conversación con LADbible.

Massimino contó que se ha topado con estudiantes de secundaria que tienen la idea de que la Tierra es plana, por lo que les sugirió a los profesores de ciencias que deben estar al tanto de la educación de sus alumnos.

“Hablo con muchos estudiantes de secundaria que dicen eso. Afortunadamente, cuando hablo con ellos, generalmente los profesores también están ahí, y pido un maestro de Ciencias para hablar con ellos, ya que eso es un problema con su educación y comprensión. Lo es, no lo entiendo", finalizó el astronauta de la NASA.