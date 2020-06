Honduras: intenta regalar a su hija de cuatro meses desesperada por no tener dinero para comer

Una desesperada madre que no contaba con los recursos económicos para comprar alimentos para su pequeña hija de cuatro meses de nacida la ofreció a una familia de la colonia Divino Paraíso de Comayagüela, Honduras.

La mujer que se dedica a la venta de dulces aseguró en una entrevista para el canal de televisión Hable Como Habla, que debido a la pandemia del coronavirus no cuenta con dinero para pagar el alquiler de un cuarto del que la desalojaron hace tres días y tampoco para comprar alimentos para ella y la niña.

PUEDES VER: Rescatan a hombre que estuvo atrapado seis días en el fondo de un pozo en Indonesia

“Yo no tenía como pagar, vivía en la terminal de buses de La Ulloa, para mí no es fácil regalarla pero no tengo que darle de comer desde hace tres días y dormimos en la calle”, dijo la mujer a La Tribuna.

Tras realizar la nota, personas de buen corazón hicieron llegar ayuda para la desamparada madre. El canal recibió ropa, pañales, leche y hasta dinero en efectivo para pagar la renta de la mujer. Sin embargo, algunos ciudadanos pidieron investigar a la madre, quien pide caridad en las calles y expone a la bebé.

Una joven que dijo ser residente del Barrio Guadalupe de Tegucigalpa, aseguró que una mujer con las mismas características físicas y una bebé parecida en brazos, le ofreció a la niña, con una historia similar. Ante la situación de riesgo en la que se encontraba la menor le dijo a la madre que aceptaba le dejará a la menor, pero la mujer se negó.

Ante la posibilidad de un posible engaño, la joven pidió a las autoridades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), ahora conocido como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), que se hicieran cargo del caso.