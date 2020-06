Rusia viene siendo golpeada por partida doble. En principio fue por la pandemia del coronavirus y ahora último se dio el mayor derrame de combustible en la historia del Ártico, lo que provocó que el Gobierno se declare en estado de emergencia. Esto sucedió a tan solo horas de conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente.

21.000 toneladas de diésel salieron el viernes pasado de la central termoeléctrica de Norilsk, en el Círculo Polar ártico, la cual ha sido comparada por la organización ecologista Greenpeace con derrame del buque cisterna Exxon Valdez ocurrido hace treinta años frente a las costas de Alaska. En esta oportunidad, las toneladas cayeron en dos partes distintas, 15.000 en el río y 6.000 en la tierra.

Ante este lamentable suceso, el Gobierno ruso, comandado por el presidente Vladimir Putin, comentó que esta situación no podrá ser solucionado hasta dentro de dos semanas, debido a que no cuentan con un plan claro sobre qué hacer con los terrenos contaminados.

De acuerdo a las primeras investigaciones, estas apuntan al cambio climático, ya que el derrumbe se habría producido por la fusión del permafrost circundante.

Pese a que el Gobierno ruso empezó con las maniobras de limpieza, tienen dificultades debido al clima de la zona. Además, los trabajadores responsables de la contención del derrame han informado que gran cantidad del diésel ya se ha depositado en el fondo y que ha fluido hacia el lago Pyasino.

De acuerdo al medio Euro News, el funcionario de protección civil, Alexander Lobach, declaró que no se puede pasar a las partes afectadas: “Es un área aislada. No hay acceso ni por carretera ni por ferrocarril. Así que no hay manera de traer una gran cantidad de cisternas vacías para bombear el combustible. Ahí está la dificultad”.

Gobierno ruso se declaró en estado de emergencia tras el derrame de diésel. Foto: YouTube/The Guardian

La empresa responsable menciona que respondieron a la emergencia; sin embargo, el Gobierno ruso considera que tuvieron algunos retrasos en cuanto a las maniobras de contención, por lo que tuvo que declarar el estado de emergencia en la zona a causa del rápido avance del combustible.