Reportera es agredida cuando estuvo cubriendo las protestas por la muerte de George Floyd

Una periodista de Reino Unido fue agredida por un hombre que llevaba un destornillador cuando se encontraba haciendo un reporte de las manifestaciones que se han extendido hasta Europa por la muerte de George Floyd.

La agraviada, identificada como Sophie Walsh, manifestó que un sujeto la agarró de manera violenta en el Hyde Park mientras estaba laborando.

A pesar de que el ataque no se vio en vivo, debido a que la cadena Nine News estuvo emitiendo varios videos de las manifestaciones, la reportera contó lo que le había pasado. “Un hombre acaba de llegar y me ha agarrado. Estoy bien, pero vino un hombre y me agarró (sic)”, expresó.

El citado medio se pronunció en un comunicado e indicó que “aprecia la enorme presión que sufren nuestros corresponsables internacionales y ofrecemos a Sophie Walsh nuestro apoyo continuo”.

La comunicadora escribió, luego de esta agresión, que se encontraba bien a través de su cuenta de Twitter; a pesar del gran susto que se llevó.

El atacante fue detenido por los agentes policiales y fue acusado por poseer un arma ofensiva en un lugar público. Un juez señaló que las acciones que tuvo este sujeto fueron “amenazantes”.

Según informó el diario Evening Standard, el juez subrayó lo siguiente: “Todo este delito es demasiado grave para los poderes de sentencia de los magistrados, por lo que estamos enviando este caso a la corte”.

George Floyd falleció el pasado 25 de mayo cuando un agente policial presionó su rodilla en su cuello por más de ocho minutos.