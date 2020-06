Perú es el país con más exceso de muertes durante la pandemia de COVID-19

En medio de la pandemia del coronavirus, Perú lidera el ranking de los países que han registrado un número de muertes que sobrepasa las estadísticas en un determinado período.

De acuerdo a un trabajo realizado por el portal de El País, el exceso de muertes se evidencia tras comparar el número de personas fallecidas en determinado tiempo con los fallecimientos que se esperan en un año normal. Alrededor de 20 naciones fueron estudiadas a partir de los registros civiles y similares.

España es el país de Europa con mayor exceso de muertes durante la pandemia, según el listado de El País. Foto: El País.

Países de América Latina y Europa encabezan el listado con registros que superan el 35 %. Caso contrario se observa en Alemania o Islandia que solo detecta un repunte del 4 %.

El exceso en la cantidad de fallecidos se puede deber a retrasos en los registros civiles y a que un determinado número de personas muere de COVID-19 sin haber sido testeados y al final no forman parte de las estadísticas oficiales.

En la siguiente tabla se muestran a los países más afectados por exceso de muertes durante la pandemia (1 de marzo - 28 de mayo).

País Exceso (%) Exceso (Total) Exceso (por millón habs.) COVID-19 (muertes oficiales) Dif. Perú 54 % 12.881 403 3.024 9.857 España 45 % 47.123 1.007 27.892 19.231 R. Unido 40 % 60.447 910 36.475 23.972 Bélgica 37 % 8.665 758 8.656 9 Italia 36 % 46.420 768 27.967 18.453 Países Bajos 30 % 9.668 561 5.581 4.087 Brasil (parcial)* 28 % 17.736 - - - Suecia 19 % 4.113 404 3.743 370 EE. UU. 15 % 83.647 256 66.369 17.278 Francia 14 % 20.575 307 28.111 -7.536

En términos de porcentajes, Perú lidera la tabla al acumular 13.000 muertes más de lo normal, de las cuales 3.000 están relacionadas con la COVID-19 de manera oficial. El exceso sobrepasa a España, Italia, Reino Unido, naciones europeas que han tenido los peores brotes de la enfermedad.

Perú registra más de 180.000 infectados de coronavirus en la actualidad. Foto: AFP.

Sin embargo, el virus sigue expandiéndose en Perú y la cantidad de muertes está en ascenso.

A tomar en cuenta

El listado no muestra la causa de muerte, solo agrupa el total de fallecidos registrados en los países. No obstante, aún no hay cifras oficiales de algunos países de América Latina como Colombia y México.

Solo países como Perú, Chile y algunas regiones de Brasil y Ecuador han ofrecido la información más completa para la realización del cuadro comparativo de exceso de muertes, según El País.

En naciones como España, la tasa de muerte por accidentes de tránsito ha bajado considerablemente debido al confinamiento.

La comparación hecha por El País no indica que el exceso de fallecidos registrados en los países se deba solo a la COVID-19. Las cifras de muertes por otras patologías puede que también se hayan elevado ante la saturación del sistema de salud, incluye hospitales y ambulatorios.