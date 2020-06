Giovanni López: el caso del albañil asesinado tras una intervención policial que indignó a México

El pasado 4 de mayo Alejandro Giovanni López Ramírez, un albañil de 30 años de edad, fue detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, aparentemente por no llevar cubrebocas en la vía pública. Al día siguiente, fue regresado a su familia, pero sin vida. Todo esto ha causado la indignación de la población, incluyendo grandes figuras reconocidas que ya empezaron a moverse por redes sociales con la premisa de ajusticiar a López.

El hermano de Giovanni, el día de ayer 4 de julio, compartió por redes sociales el video de la detención del joven de 30 años. En este se escucha a una mujer increpar duramente a los policías y en repetidas ocasiones busca una respuesta sobre por qué lo están deteniendo. La indignación de la señora y de la persona que grabó el video no sirvió de nada, pues la policía, abusando de su autoridad, lo golpearon hasta detenerlo y llevárselo.

Tuvo que pasar un mes para que surja alguna reacción por parte de las autoridades del municipio, como el gobernador de Jalisco, quien se pronunció respecto al caso. Mientras más indignación producía dicha situación, y se hacía viral, más cosas salieron a la luz.

📢 #Boletín | Investiga Fiscalía del Estado la muerte de un hombre tras ser detenido por la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos pic.twitter.com/uzVSEqWr0Z — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

En el acta de defunción de Giovanni se menciona que su deceso fue a causa de un traumatismo cráneo-encefálico, lo que refiere a un daño que sufre el cerebro tras recibir un fuerte golpe.

La Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado en el que afirma que la detención se debió por actos agresivos del fallecido (López); sin embargo, no se especifica cuáles. Además, no se menciona el tema del tapabocas o mascarilla y se hace alusión a un tema de soborno por parte de la policía hacia la familia afectada para evitar mostrar el video grabado.

“No es abuso de autoridad, es asesinato”: Guillermo del Toro pide justicia para Giovanni López

El reconocido y laureado cineasta mexicano Guillermo del Toro mostró su indignación tras el homicidio de Giovanni López.

Del Toro rechaza categóricamente “la impunidad que cobija a los perpetradores y las autoridades que enmudecieron ante crimen”.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el escritor, director, productor y guionista arremetió contra Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco; las fiscalías estatal y federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su lamentable pasividad ante un asesinato de una persona humilde e indefensa que se dedicaba a la construcción.

“@FiscaliaJal, @EnriqueAlfaroR, @CNDH, @FGRMexico: A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, detalló del Toro en su cuenta, cuando citó el anuncio de una marcha en Guadalajara, Jalisco, exigiendo justicia para Giovanni López.