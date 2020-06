Una fiscal del condado de Madison, ha saltado a la fama debido a sus controvertidos comentarios en redes sociales sobre las protestas por la muerte de George Floyd.

Pamela Hancock, quien ya ha borrado lo que escribió en Facebook, se defendió diciendo que era una broma. Además señaló que se dirigía a los actos violentos registrados, que la ola de protestas ha desencadenado.

El último fin de semana, la funcionaria de Misisipi comentó en la publicación de alguien más una pregunta de manera ligera, la cual ha generado polémica.

“¿La Covid se propaga durante protestas callejeras masivas o solo en bares y restaurantes? Lo pregunto por un amigo”, consultó Hancock en Facebook.

“¡Solo podemos esperar que la tensión mortal (del coronavirus) se propague en las protestas!”, continuó en otro mensaje seguido.

Sin duda un inesperado mensaje por parte de alguien que tiene como labor tomar decisiones sobre a qué personas enjuiciar, entre ellas afroamericanos.

La fiscal desde el 2015, se defendió en una entrevista argumentando que “solo se estaba burlando” de la situación y que “no estaba siendo seria respecto a querer que nadie muera”.

“Mi trabajo es procesar todos los crímenes, incluida la desobediencia civil. Estoy en contra de cualquier violación de la paz o actividad criminal, y la procesaría. No tengo nada en contra de la gente protestando pacíficamente, pero irrumpir dentro de negocios y robar cosas es un crimen", manifestó Hancock.

Respecto a sus comentarios sobre la propagación del coronavirus en las protestas en homenaje a George Floyd, la fiscal aceptó también haber bromeado de una manera muy pobre.

“No estaba siendo seria sobre querer que nadie muera. Esa no es quien soy. La publicación era un tipo de broma, y yo intentaba responder igual. Obviamente, lo hice muy pobremente. Si le preguntas a cualquiera que me conozca, no le guardo ninguna mala voluntad a nadie ni a ningún grupo. Solo trato de ser justa,” aseguró la mujer que ha saltado a la fama y no de la mejor manera.

El condado de Madison, es el sexto más poblado del estado de Misisipi y es hogar de 40.000 afroamericanos.