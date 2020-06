Justicia belga falla a favor de Lee: gato peruano no será sometido a eutanasia y podría regresar al Perú

La dura batalla entre la joven belga Selena Alí y la justicia de su país finalmente llegó a su fin. Este viernes 5 de mayo se llevó a cabo el juicio para determinar si es que el gato que había adoptado en Cusco, Lee, iba a ser sacrificado o no, debido a que el Perú cuenta con un alto índice de contagio por rabia en los animales.

El tribunal falló contra la eutanasia del pequeño Lee y encontró que la solicitud emitida por la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) era infundada e ilegal. Como lo informó en su momento el diario Perú21, la eutanasia había sido descartada tras la documentación recibida de Perú.

“La FASFC ha presentado datos fácticos incorrectos. Esta decisión es ilegal y debe declararse inaplicable", refiere el tribunal. Además, el presidente de Global Action in the Interest of Animals (GAIA), Michael Vandenbosch dijo que ahora “buscarán la mejor solución”.

Por otro lado, Selena Alí usó sus redes sociales para comunicar el fallo del tribunal, donde agradeció a todas las personas que enviaron sus mensajes de apoyo.

PUEDES VER

“Estamos muy satisfechos con esta decisión. ¡Lee se mantiene vivo! Pero no es solo Lee, un gato, sino los muchos otros animales que probablemente serían asesinados innecesaria e ilegalmente sin este veredicto De hecho, cada año, cien animales son sacrificados. Sin fundamento legal, porque según lo dispuesto por la ley europea, la eutanasia solo se puede practicar como último recurso, cuando todas las otras vías (regreso al país de origen, cuarentena) resultan imposibles”, escribió Selena.

Por otro lado, la Embajada de Perú en Bélgica confirmó a través de una carta dirigida a Denis Ducarme, ministro responsable de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (ASFCAA), que el gato Lee podría regresar a nuestro país.

"Tan pronto como haya vuelos, Selena volará con su gatito a Perú para que Lee pueda pasar el resto de su cuarentena allí ", explicó el abogado de ella, Anthony Godfroid. Por último, agregó que este no se trataría de un vuelo humanitario, sino que la joven pagaría todos los costos de vuelos y su estadía en Perú.