El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, anunció este viernes 5 de junio que ya han producido dos millones de dosis de una vacuna contra el nuevo coronavirus que están “listas para usar”, una vez que los científicos garanticen su seguridad y efectividad.

“Se están haciendo enormes progresos en las vacunas. De hecho, estamos listos para actuar en términos de transporte y logística. Tenemos más de dos millones listas para salir si se verifica la seguridad”, afirmó Trump en una conferencia de prensa citada por CNBC.

En declaración a los medios la mañana de este viernes el mandatario sostuvo que EE. UU. avanza de manera exitosa en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

“Creo que van a tener algunas sorpresas y terapias muy positivas, nos está yendo extremadamente bien”, expresó Trump, quien ha mostrado su optimismo en varias ocasiones sobre obtener la vacuna este mismo año, contrario a lo que esboza la comunidad científica.

Las palabras de Trump fueron al comienzo de su rueda de prensa e indicó que en la víspera sostuvieron una reunión al respecto, que lo dejó satisfecho.

De acuerdo a The New York Times el Gobierno de EE. UU. seleccionó a cinco empresas como las candidatas más probables para producir una vacuna contra la COVID-19. Hasta el momento no se ha informado cuáles son, pero Trump dijo este viernes que se tratarían de entre cuatro a ocho compañías.

El presidente estadounidense añadió que las empresas realizan labores “diferentes” y reiteró que hay un “tremendo progreso” en esa área, por lo cual consideró que es necesario reabrir el país y dejar atrás el confinamiento.

“No sé por qué los gobernadores mantienen el confinamiento”, criticó Trump en compañía de varias autoridades de su Gabinete.

Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, tiene 1 928 026 contagiados y 110.331 fallecidos a causa del coronavirus, según el sitio web de referencia en estadísticas en tiempo real, Worldometers.