Argentina: golpeó a su expareja hasta dejarla en coma y ahora la justicia podría liberarlo

“Estoy asustada”, confesó Fátima Aparicio a Infobae mientras espera que la Cámara de Apelaciones de Tucumán, en Argentina, resuelva si se excarcela o no al hombre que casi acaba con su vida. El agresor, Luis Ernesto Rondón, podría ser liberado por la justicia.

La mañana del 8 de mayo de 2019, la mujer fue sometida a un brutal maltrato en manos de su expareja: la sorprendió en el baño, la intentó asfixiar, y como no pudo matarla, le golpeó la cabeza con un martillo hasta fracturarle el maxilar y dejarla en coma con coágulos en el cerebro.

Fátima estuvo 15 días en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) y sobrevivió de milagro en el hospital mientras que su exesposo fue detenido por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y la alevosía.

Sin embargo, la prisión preventiva que le dieron en 2019 venció el 4 de mayo de 2020 y si la justicia lo resuelve, el agresor podría ser liberado. Por tal motivo, el abogado Eduardo Rufino, quien defiende los derechos de las Víctimas de Violencia contra la Mujer en Tucumán y representante de Fátima, elevó un pedido de prórroga.

La medida fue respaldada por una solicitud del Ministerio Público Fiscal de Argentina que busca impedir la liberación de Rondón. “Necesito que quede firme la prisión preventiva. No sé por qué tarda tanto […] A mí me dijeron que la orden de restricción servía, pero el tipo igual entró a mi casa y casi me mata”, dijo Fátima al recordar la oportunidad en que intentó escapar con sus hijos, pero fue atacada.

Por miedo a que excarcelen a su expareja, la mujer escondió a sus hijos, pues teme que Rondón tome represalias y haga daño a los que más quiere. “Hace ya varios días que no los veo en medio de este contexto, pero necesito protegerlos”, resaltó.

Ruffino espera que las juezas Stella Maris Arce y Alicia Freidenberg tomen la mejor decisión y mantengan al agresor tras las rejas. “Estamos totalmente convencidos de que la prórroga va a ser aceptada por la Cámara de Apelaciones”, finalizó el letrado.