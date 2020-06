Una médica de Grajaú (Brasil) fue agredida hasta perder el conocimiento por un grupo de vecinos tras intentar pedirles que detuviesen una fiesta ruidosa. La mujer era levantada por los aires mientras recibía los golpes de los sujetos, en un hecho que quedó registrado en fotos y video.

El hecho se registró el último sábado. Ticyana D’Azambuja, quien trabaja como anestesióloga, regresaba a su casa tras una larga jornada de labores. En su relato ante las autoridades, la mujer aseguró que no podía descansar debido al fuerte ruido de una fiesta que se desarrollaba en una casa contigua.

Mediante un intercomunicador, la médica solicitó a sus vecinos que detuvieran la fiesta, pero estos se negaron. En respuesta, D’Azambuja rompió una ventana y un espejo retrovisor del auto de un agente de la Policía Militar que asistió a la reunión. Ella aseguró posteriormente estar arrepentida por dicho acto.

“Soy humana y me equivoqué con el bien material de otra persona. No fue un acto contra ningún otro ser humano”, manifestó al diario O Globo de Brasil.

Enterados del hecho, los vecinos salieron a perseguir a la mujer para agredirla. “Uno de ellos gritó: ‘No tiene sentido correr, porque vamos a matarte’. Me atraparon, me ahorcaron y me tiraron al suelo, como si fuera un saco de papas. Me desmayé. Cuando desperté, tenía una bota sobre el pecho. No podía respirar”, comentó la víctima, citada por el portal UOL Noticias.

El episodio de violencia fue denunciado ante las autoridades y despertó la indignación de los habitantes de la localidad, quienes se manifestaron. Se investiga la participación del agente policial en la agresión.

En Brasil, la violencia policial ha llegado a causar más muertes de afrodescendientes que en los Estados Unidos, según un informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública.