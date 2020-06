Coronavirus en el Mundo EN VIVO hoy 4 de junio: últimas noticias y cifras de contagios de la COVID-19

Última hora Coronavirus EN VIVO | La pandemia de la COVID-19 continúa expandiéndose alrededor del mundo y las cifras de contagios y fallecimientos van en aumento. Hasta este jueves 4 de junio la cifra de muertos por coronavirus aumentó a 387.957 muertos y el número de casos positivos se incrementaron a 6.568.239 en el mundo según cifras oficiales; siendo Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Rusia, Reino Unido, India, Alemania, Francia, Turquía e Irán son los países más afectados por la pandemia; e incluso han superado a China, que fue el país donde surgió.

La mayoría de negocios y desplazamientos en todos el mundo han sido cancelados, lo que originó que la economía mundial se paralice, exceptuando a las actividades consideradas como esenciales. Para mayor información sigue la cobertura minuto a minuto de La República con las noticias de último momento sobre el coronavirus en los diversos países del mundo hoy jueves 4 de junio.

CORONAVIRUS HOY JUEVES 4 DE JUNIO

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 6.568.239 Muertos: 387.957 Recuperados: 3.169.243

CORONAVIRUS RANKING MUNDIAL

PAÍS / OTRO MUERTOS CASOS RECUPERADOS Estados Unidos 109.142 1.901.783 688.670 Brasil 32.568 584.562 266.132 Rusia 5.215 432.277 95.957 España 27.128 287.406 N/A Reino Unido 39.728 279.856 N/A Italia 33.601 233.836 160.938 India 6.088 216.824 104.071 Alemania 8.699 184.425 167.300 Perú 4.894 178.914 72.319 Turquía 4.609 166.422 130.852

Últimas Noticias del Coronavirus en el mundo hoy jueves 4 de junio

3:00 a. m. | China “secuestró” información importante de la COVID-19 y la OMS estaba al tanto

Una investigación de la agencia The Associated Press demostró cómo China decidió no proporcionar información clave sobre el brote inicial del coronavirus. Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió, de manera privada, en que China facilitara los datos que tenían, sin éxito en el pedido.