Últimas noticias Coronavirus EN VIVO | La COVID-19 llega a América en su momento más álgido. Estados Unidos con más de 1,9 millones de contagios y 109,142 muertos, se mantiene como el foco principal de la pandemia en el mundo. En cuanto a Latinoamérica, el país más afectado es Brasil con más de 32,568 muertes y 584,562 contagios, hasta el momento; además, es el estado con el registro más alto de personal médico fallecido, superando a Italia y España. Perú, por su parte, registró alrededor de 178,914 casos confirmados y 4,894 muertos por coronavirus. Como respuesta al aumento de infectados, se ha extendido el confinamiento social obligatoria; esta medida también se ha aplicado en países como Colombia y Ecuador. México reportó 11,729 fallecidos y 101,23890,748 casos confirmados.

La economía mundial ha quedado paralizada debido al cierre de negocios y cancelación del desplazamiento por la propagación de la COVID-19. Solo las actividades consideradas como esenciales han sido exceptuadas de estas medidas. Sigue el minuto a minuto de La República y su cobertura a las últimas noticias sobre el coronavirus en los distintos países de América hoy jueves 4 de junio.

CORONAVIRUS HOY JUEVES 4 DE JUNIO

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN AMÉRICA Contagiados: 3.138.758 Muertos: 174.280 Recuperados: 1.311.583

CORONAVIRUS RANKING MUNDIAL

PAÍS / OTRO MUERTOS CASOS RECUPERADOS Estados Unidos 109.142 1.901.783 688.670 Brasil 32.568 584.562 266.132 Perú 4.894 178.914 72.319 Chile 1.275 113.628 90.748 México 11.729 101.238 73.271 Canadá 7.498 93.085 51.048 Ecuador 3.486 40.966 20.019 Colombia 1.045 33.354 12.288 Argentina 583 19.268 5.896 República Dominicana 516 18.040 11.224

Últimas Noticias del Coronavirus en América hoy jueves 4 de junio

3:00 a. m. | Estados Unidos elige cinco “finalistas” como desarrolladoras de la vacuna contra la COVID-19

El Gobierno de Estados Unidos eligió a cinco compañías como las más probables candidatas para la producción de la ansiada vacuna contra el COVID-19. Las cinco compañías son Moderna, Johnson & Johhson, Merck & Co, Pfizer Inc y una fórmula elaborada en conjunto por la Universidad de Oxford y Astrazeneca Plc, señaló The New York Times.