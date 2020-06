Frente a la pandemia de la COVID-19, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no dudó en reiterar algunas recomendaciones sanitarias y además pidió “estar bien con nuestra conciencia". “No mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, expresó AMLO.

En su conferencia de prensa en Palenque, Chiapas, se le preguntó a López Obrador cuáles eran las medidas que toma a diario para protegerse ante el nuevo coronavirus. El mandatario comentó las medidas que cumple de manera voluntaria.

“Lo mismo que yo recomiendo y a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, mencionó.

Además, durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia, que su gobierno ha tomado contra la COVID-19, ha sido “correcta” y "adecuada.

“Yo pienso que la estrategia ha sido la correcta, ha sido la adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos, que no nos faltaran camas, que se pueda hospitalizar a todos los enfermos”, dijo.

Casos de coronavirus en México

Los datos oficiales del gobierno mexicano, al 3 de junio de 2020, reportan 101.239 casos confirmados, 16.829 contagios activos y 44.869 sospechosos por COVID-19. Además, hasta la fecha hay 11.729 muertes confirmadas y 948 defunciones sospechosas por el nuevo coronavirus en el país.