Las escuelas del estado de Kerala, en la India, iniciaron este lunes su año académico bajo el sistema de clases virtuales, transmitidas por medio de plataformas digitales y televisión, en cumplimiento de las disposiciones de seguridad para contener la propagación del nuevo coronavirus.

En ese contexto, funcionarios de la policía dieron a conocer el fallecimiento de una joven de 14 años, quien habría acabado con su vida después de faltar a una clase en línea debido a que no contaba con los recursos necesarios para poder conectarse a la sesión.

La alumna fue identificada como Devika Balakrishnan y según el reporte policial, ella desapareció de su hogar el lunes por la tarde, aproximadamente a las 3:30 p.m. (hora local). Alrededor de las 6:00 p. m., su cuerpo fue hallado carbonizado en una calle desierta cerca a su casa, ubicada en Valanchery, distrito de Malappuram.

El superintendente de policía de Malappuram, Abdul Kareem, indicó que se halló una nota de suicidio en su habitación. “Hemos recuperado una botella vacía de querosene en el lugar. Durante la investigación inicial, encontramos la frase ‘I Going’ (Me voy) escrito en su cuaderno. Parece ser un suicidio. El cuerpo ha sido enviado para una autopsia”, detalló.

El padre de la menor, un hombre de 45 años que ha estado desempleado durante los últimos dos meses debido al confinamiento, dijo que su hija había estado deprimida por no poder unirse a las clases. “Ella nos había estado diciendo que reparemos el televisor para asistir a la clase en línea. Pero no teníamos dinero para repararlo ni un teléfono inteligente”, declaró Balakrishnan.

En respuesta, el ministro de Educación del Estado de Kerala, C. Raveendranath, ordenó una investigación y solicitó un informe del oficial de educación del distrito sobre las circunstancias que llevaron a la menor a suicidarse. “Hemos introducido aulas de vecindario para niños que no tienen las instalaciones necesarias en el hogar”, señaló.

No obstante, Devika vivía en un área que aún no recibía dicha infraestructura, por lo que había sido registrada en la lista de estudiantes que no tenían televisor o internet en casa. “Ya se realizó una encuesta sobre las instalaciones en hogares de familias económicamente más débiles y el gobierno está trabajando en ello para ayudarlos a que sus hijos no sufran”, aseguró Raveendranath.

La muerte de la menor ha provocado protestas masivas por parte de organizaciones estudiantiles de Kerala, quienes han resaltado que este suceso refleja las desigualdades del sistema educativo. “La acción del gobierno ha puesto a los estudiantes pobres bajo estrés y presión”, señaló a Reuters Abhijith KM, líder del Sindicato de Estudiantes de Kerala.

El activista agregó que su agrupación había organizado protestas en todos los distritos de Kerala, respetando las medidas de distanciamiento y limitando el número de manifestantes a solo 50 personas.

El superintendente Kareem informó que un oficial resultó herido cuando alrededor de 28 estudiantes intentaron ingresar a la oficina de educación del distrito. La policía también utilizó porras para poder dispersar a los manifestantes en el norte del distrito de Malappuram.