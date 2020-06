El discurso marcial que utiliza el presidente de los Estados Unidos para referirse a la escalada de violencia que se desató en Washington y otros importantes estados del país tras la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd parece atizar la ira de los manifestantes y no devolver la calma.

Durante la madrugada del último lunes, luego de que el mandatario ordenara el despliegue de tropas del Ejército para resguardar la ciudad capital, se registró la detención de al menos 300 personas, la mayoría por saltarse el toque de queda, aunque también hubo arrestos por robos y saqueos, según informó el jefe de la policía local, Peter Newsham.

PUEDES VER Querer o poder, esa es la cuestión

Un helicóptero Black Hawk, seguido de otro helicóptero de evacuación médica más pequeño volaron muy cerca de las azoteas con sus luces de búsqueda dirigidas a la multitud, lo que provocó el levantamiento de polvo y desechos del piso, así como el desprendimiento de algunas ramas de los árboles, casi golpeando a varias personas. Se trataría de una "demostración de fuerza", táctica utilizada por los aviones militares en zonas de combate para dispersar a los insurgentes. Según el The New York Times, estas acciones fueron dirigidas por los niveles más altos de la Guardia Nacional de Washington DC, que no quisieron dar declaraciones a la prensa.

Trump reiteró este martes su amenaza de desplegar al Ejército y afirmó que en Washington “no hubo problemas” con la represión de la noche del lunes, elogiando la tarea de la policía, que reprimió con gases lacrimógenos a los manifestante que se encontraban fuera de la iglesia de Saint John.

PUEDES VER Trump afirma haber hecho más por la comunidad afroamericana que cualquier otro presidente

“Permítanme decirle esto al presidente de los Estados Unidos en nombre de los jefes de policía en este país, por favor, si no tienen algo constructivo que decir, mantengan la boca cerrada porque están poniendo a hombres y mujeres en riesgo, en pleno 2020”, le dijo Art Acevedo, jefe de la policía de Houston a la cadena de noticias CNN.

“A las críticas del presidente Trump se han sumado la presidenta de la Cámara de Representantes, varios senadores demócratas y varios representantes de la misma agrupación. Y también ha hecho críticas Joe Biden, el candidato demócrata, quien acusa al mandatario de no gobernar con tino los momentos más difíciles que está viviendo el país. En resumen, el panorama muestra un país dividido y en el que se han agudizado las contradicciones”, expresa el analista internacional Antonio Camborda.

Ley de insurgencia

Aunque no lo dijo expresamente, el presidente Trump estaría invocando a la bicentenaria ley de insurgencia, que le permite enviar fuerzas militares a los estados para calmar los disturbios públicos generalizados.

Sin embargo, antes de que esta medida aprobada en 1807 sea aplicada, el presidente debe llamar a los "insurgentes" para que se dispersen, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, publicado en 2006. Si no se restablece la calma, recién puede emitir la orden ejecutiva para desplegar las tropas.

“La Ley de la Insurrección no se invocó desde 1992, en gran parte porque el uso doméstico de los militares es generalmente impopular”, escribió en Twitter el profesor estadounidense Stephen Vladeck. El catedrático agregó en entrevista con TNYT que no hay garantía de qué consideraciones comparables frenen al presidente Trump.

Newsletter LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.