En Estados Unidos, una niña de diez años ha impresionado a varios usuarios de Instagram, debido a que compartió varias fotos de su figura tonificada al haber realizado ejercicios de gimnasia.

La menor, identificada como Lyza Brooks, se ha dedicado a hacer ejercicios desde que tiene cuatro años.

Según informó Oddity Central, la niña empezó a estar en buen estado físico desde el 2019 al estar involucrada en entrenamientos de fuerza. Para ello, se despertaba desde las 5:30 a. m. y hacía ejercicio por 30 horas en los cinco días a la semana.

La madre de Lyza, Jill, manifestó que su hija “está completamente motivada, ya que quiere convertirse en la mejor”. “Ella se mantiene en la cima de su juego al levantarse temprano para entrenar. Hemos establecido todo tipo de estaciones de gimnasio en nuestro cuarto de almacenamiento”, subrayó.

La mujer también aseveró que la menor siempre ha sido “activa” y se “enamoró de los entrenamientos luego de ir a sus clases de acondicionamiento físico”.

Por otro lado, varios usuarios han criticado a los padres de Lyza Brooks, debido a que la estarían presionando, pero Jill afirmó que ella no se mete en el entrenamiento que realiza la pequeña.

“A ella le encanta escuchar que inspira a otros. Sin embargo, también tenemos a personas que dicen que no deberíamos hacerla entrenar tanto. Tengo cuatro hijos y Lyza me ruega para que haga ejercicio. Estoy muy orgullosa de ella y no puedo esperar a que logre sus sueños y se convierta en una gimnasta de élite”, precisó Jill.