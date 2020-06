Un hombre de 65 años, residente de Turnhout (Bélgica), narró el tormento diario que sufre debido a que, desde hace nueve años, recibe constantemente pizzas que nunca ordenó. La intranquilidad que le producen las entregas, comenta, han llegado a quitarle el sueño y a hacerlo temblar cada vez que escucha una motocicleta.

“Esto comenzó hace nueve años. En ese momento, de repente, un repartidor de pizza me entregó un montón de pizzas. Pero no había ordenado nada”, relató Jean Van Landeghem, protagonista de esta historia, al diario Het Laatste Nieuws de Bélgica. Desde aquella vez, su casa recibe las visitas del delivery frecuentemente y en casi cualquier ocasión.

“Puede ser entre semana o durante los fines de semana, y en cualquier momento del día. Incluso me han enviado pedidos a las 2:00 de la madrugada”, manifestó el ofuscado hombre.

Estas constantes visitas producen angustia y miedo en Van Landeghem. “Ya no puedo dormir. Empiezo a temblar cada vez que escucho una moto en la calle. Y temo que venga alguien a dejarme pizzas otra vez”, expresó.

Cabe resaltar que el hombre no ha desembolsado un centavo por estas entregas, pues las ha rechazado todas, incluyendo las 14 pizzas que un repartidor le trajo un día de mayo de 2019. “Es triste, porque les cuesta dinero y tienen que tirar la comida”, afirmó.

Van Landeghem sospecha que alguien estaría detrás de todo este asunto, por lo que no ha dudado en reportar los incidentes a la policía. “Cuando descubra quién me ha estado molestando durante los últimos nueve años, no será su mejor día”, señaló.

