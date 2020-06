La sexta extinción masiva está en curso y expertos aseguran que es “irreversible”

La sexta extinción masiva está en curso y puede ser la amenaza ambiental más grave para la persistencia de la civilización, “porque es irreversible”. Todo por la culpa del propio ser humano, como sostuvieron expertos en un estudio publicado el lunes 1 de junio.

“Miles de poblaciones de especies de animales vertebrados en peligro crítico se han perdido en un siglo, lo que indica que la sexta extinción masiva es causada por humanos y se está acelerando”, apuntaron en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En el resumen del estudio, liderado por el biólogo de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), Paul Ehrlich, se apuntó que el crecimiento veloz de la población mundial con su respectivo incremento de consumo, apuró una crisis que se consideraba futura.

La mayoría de estas especies están especialmente cerca de la extinción porque quedan menos de 250 individuos. Foto: PNAS

"La aceleración de la crisis de extinción es segura debido al rápido crecimiento de la cantidad humana y las tasas de consumo. Además, las especies son enlaces en los ecosistemas y, a medida que se caen, es probable que las especies con las que interactúan también vayan", se dijo.

Explicaron que los humanos han llevado al borde de la extinción a muchas especies a causa del comercio de vida silvestre, la contaminación, la pérdida de hábitat y el uso de sustancias tóxicas.

A manera de ejemplo señalaron que al menos 543 vertebrados terrestres se extinguieron durante el siglo XX y según su investigación casi el mismo número de especies (515) desaparecerían de la faz de la Tierra solo en las próximas dos décadas.

Unos 48 mamíferos y 29 especies terrestres de aves al borde de la extinción, con menos de 1.000 individuos, están repartidos en varios países. Foto: PNAS

Los autores del estudio examinaron a 29.400 especies de vertebrados terrestres y determinaron cuáles tienen menos de 1.000 individuos, por ende, están al borde de la extinción.

"En las regiones donde se concentran las especies que desaparecen, es probable que ocurran colapsos regionales de la biodiversidad", expresaron.

México presente

Gerardo Ceballos González, profesor de ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los tres autores del estudio, brindó declaraciones a la cadena estadounidense CNN.

El especialista precisó que 173 especies se extinguieron entre 2001 y 2014, lo que se traduce en 25 veces más extintas de lo que cabría esperar bajo la tasa normal de desaparición. “Es completamente nuestra culpa”, ratificó.

“Nuestros resultados enfatizan la extrema urgencia de tomar acciones globales masivas para salvar los sistemas cruciales de soporte vital de la humanidad”, cerraron los expertos de Estados Unidos y México.