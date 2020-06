Tiene cáncer de ovario y necesita donación de sangre: María reconoce que su expectativa de vida depende de otros

María Ayelén García (32) fue diagnosticada de cáncer de ovario y un tromboembolismo pulmonar en enero de este año. Por ello, fue trasladada al Hospital Argerich, donde se encuentra hasta el día hoy. “Es una internación que estaba prevista, que tiene que ver con una cuarta sesión de quimioterapia”, señaló Ayelén al diario Clarín de Argentina.

Si bien se considera una persona fuerte, reconoce que ahora se siente “angustiada”, debido a que le darán una droga (paclitaxel) que en anteriores tratamientos rechazó. “Me cae fatal, me provoca mucha alergia”, aseveró. María contó también que, por la pandemia de la COVID-19, han disminuído las donaciones y de ello depende su vida.

Debido al temor de contagio de coronavirus, la donación de sangre se redujo un 80 % en todos los hospitales y clínicas. “La vida de muchos y la mía dependen de la solidaridad de los demás. Como paciente tengo una perspectiva diferente y puedo ver la importancia de esta causa”, remarca María Ayelén.

“Yo lo que busco es sembrar conciencia, si bien estamos en pandemia y debemos cuidarnos del coronavirus, podemos construirnos a partir de este parante como una sociedad más solidaria, empática e inclusiva. La sangre no se fabrica. Por favor, donemos, todos podemos llegar a necesitar sangre o alguno de sus componentes”, agregó.

Debido a la pandemia por el contagio del coronavirus, la donación de sangre disminuyó un 80%. Foto: Diaro Clarín

Ayelén, quien estudia la Licenciatura en Artes Visuales, contó que ya le hicieron tres transfusiones de sangre, dos de glóbulos rojos y una de plaquetas, la cual requiere de siete donantes. “Las expectativas de mi vida, están en manos del donante".

Le confesó al diario Clarín que trata de no derrumbarse anímicamente, aunque reconoce que tiene días buenos y malos, debido a que no se encuentra en una situación estable. Sin embargo, hace un esfuerzo por “querer salir adelante”. Ayelén demuestra que es una guerrera pese al gran dolor que siente.

Uno de los temas que más le preocupa y le interesa a María es la donación. “Estando interna escuché decir a los médicos de hemoterapia que la gente no se acerca a donar sangre y los hospitales necesitan mucha sangre, no sólo para enfermedades como la mía, sino también para accidentes, cirugías de emergencias y partos”, expresó.

Por último, habló sobre la pandemia que viene atravesando Argentina y el mundo entero a causa de la COVID-19.

“La cuarentena por la pandemia me afectó en todo: en la movilidad, en el trato con los médicos, en los trámites para recibir drogas y en la dinámica de los hospitales, que nada tienen que ver con lo que eran. No es lo mismo estar enfermo de cáncer en un mundo que conocemos, que en esta realidad que nos plantea la COVID-19. Y yo, como no tengo defensas, debo tener sumo cuidado ahora porque estoy en un hospital que atiende pacientes con el virus”.