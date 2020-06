Argentino tenía COVID-19, pero el médico de fábrica le dijo que “siga yendo a trabajar”

Un trabajador de la empresa de vidrios Cattorini Hnos., ubicada en la localidad de Quilmes, en Argentina, tenía mucha fiebre, tos y dolor de cuerpo, pero al ser revisado por el médico de la fábrica, este le dijo que se trataba de una gripe y lo obligó a seguir trabajando. Dos días después, el hombre fue internado por la COVID-19.

“Hace 20 días, mi esposo había empezado con síntomas gripales y fue examinado por el médico de la fábrica, el Dr. Centeno, que le dio unos antibióticos y le dijo que siga trabajando”, contó Cristina, esposa del empleado a C5N.

“Mi esposo ya me había anticipado que había casos de coronavirus en la fábrica, incluso había algunos con respirador”, agregó la mujer.

Lo insólito es que durante los cuatro días de internamiento en un hospital de la zona, el empleado no recibió ni una llamada de la empresa. “Eso me enojó tanto que entonces llamé al médico y le recriminé por qué le había diagnosticado a su esposo con una gripe, cuando en realidad fue COVID-19, y él le contestó que hizo bien su trabajo y no tenía nada que ver”, sostuvo.

Tras ser evidente el maltrato laboral, el empleado decidió comunicarse con Claudio Falco, responsable de recursos humanos de Cattorini, que le contestó: “Habla con el médico y arregla con él”. Cuando Cristina le recriminó por el abandono y que lo iba a hacer público, el directivo le respondió: “que haga lo que quiera”.

La pareja tiene 9 hijos, pero uno de ellos padece de leucemia y estuvo conviviendo con su padre durante 15 días porque en la fábrica lo hicieron trabajar a pesar que presentaba síntomas de coronavirus.

“Antes de ayer se llevaron a dos de mis hijas, la de 19 y la de 17, ahora están internadas acá en el hospital de Oñativia, de Rafael Calzada, esperando. Supongo que hoy (martes) ya va a estar el resultado. Tengo que esperar para ver si dan positivo”, culminó la madre.

Mientras tanto, el hombre continúa internado en otro hospital que no es en donde se encuentran sus hijas, con su familia totalmente separada en tiempos de coronavirus, debido a que su empleador no se hizo responsable de su salud.