El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue llevado de emergencia a un refugio subterráneo en la Casa Blanca, en Washington, mientras una masiva protesta se realizaba en los exteriores por la muerte de George Floyd la madrugada de este lunes.

De acuerdo a fuentes policiales que se contactaron con CNN, el mandatario norteamericano estuvo escondido ahí poco menos de una hora antes de volver a la Casa Blanca. Junto a él, estuvieron la primera dama Melania Trump y su hijo, Barron.

Por su parte, un familiar anónimo explicó que “si la condición en la Casa Blanca se eleva a RED y el presidente es trasladado” al búnker, “Melania Trump, Barron Trump y cualquier otro miembro de la primera familia también serían trasladados” al refugio originalmente creado para prevenir ataques terroristas.

Se conoció además que los trabajadores y empleados del palacio gubernamental tuvieron que ocultar sus credenciales hasta que llegaran al punto de entrada del Servicio Secreto, de acuerdo a correos electrónicos de la Casa Blanca.

En la misiva, se advertía a todos los trabajadores que la alerta por las protestas en los exteriores todavía guardaba una “postura de seguridad elevada”.

La Casa Blanca no lo confirmó. “La Casa Blanca no hace comentarios sobre protocolos de seguridad y decisiones”, dijo el vocero Judd Deere al requerimiento hecho por el diario The Washington Post.

Al día siguiente, el presidente Trump tuvo palabras de elogio para el Servicio Secreto de Estados Unidos. “Estaba adentro (de la Casa Blanca), observaba cada movimiento y no podría haberme sentido más seguro”, mencionó.

Horas después, arremetió contra la alcaldesa demócrata de la ciudad, Murien Browser, planteando la posibilidad de que sus partidarios se reunieran esa noche en lo que equivaldría a una contraprotesta.

“Mientras él se esconde detrás de su cerca con miedo, yo estoy con las personas que ejercen pacíficamente su Primera Enmienda (el derecho a la libertad de expresión) justo después del asesinato de George Floyd y cientos de años de racismo institucional”, le respondió la alcaldesa según consigna DW.

Donald Trump no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de Twitter en el que acusaba directamente a medios de comunicación internacionales de falsear información sobre las protestas por la muerte de George Floyd.

En tanto, en la ciudad de Minneapolis, donde aconteció la muerte de George Floyd, el hombre de raza afroamericana ahogado el 25 de mayo al estar casi nueve minutos con su cuello bajo la rodilla del policía blanco Derek Chauvin, un camión casi arrolla a la multitud que se manifestaba.