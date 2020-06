El caso de George Floyd, cuya muerte se le atribuye al policía de Minneapolis Derek Chauvin, desató violencia y protestas en Estados Unidos. La Casa Blanca se ha visto amenazada por un serie de incendios y saqueos a sus alrededores. La Guardia Nacional se ha visto obligada a desplegarse y se decretó toque de queda en al menos 50 ciudades.

Sin embargo, nada amilana a los manifestantes. La indignación se evidencia en decenas de pancartas con la frase “No puedo respirar”, las últimas palabras de Floyd, de 46 años, durante su ‘reducción’ de 8 minutos y 46 segundos por el oficial Chauvin y otros tres colegas.

El pasado 25 de mayo Daranella Frazier, una ciudadana de Minneapolis, paseaba por las calles y observó escandalizada una escena en la que un hombre afroestadounidense quedaba inconsciente mientras un policía lo reducía cruelmente.

Otros espectadores solicitaban a los oficiales acabar con la situación, mientras que Frazier decidió registrar todo con su celular. El video se viralizó en cuestión de horas y la posterior noticia de la muerte del detenido exacerbó aún más a las personas.

¿Quién era George Floyd?

Padre de una menor de 6 años, George Floyd fue un ciudadano residente en Minneapolis, Minnesota. Anteriormente vivió en Houston, pero se mudó para empezar una nueva vida.

Debido a la pandemia del nuevo coronavirus perdió su empleo como personal de seguridad en el restaurante Conga Latin Bistro, ubicado en el centro de la ciudad.

Según detalla The Guardian, su vida en Houston fue un poco complicada. Se dedicó al baloncesto y al fútbol y resaltó en ambos deportes. Incluso fue amigo del exestrella de la NBA Stephen Jackson.

Cantantes, actores e influencer alzaron su voz contra el abuso hacia afroamericanos. (Foto: Composición)

También fue conocido por iniciar una carrera artística bajo el nombre de “Big Floyd” en la escena local de hip-hop.

No obstante, en 2007, fue acusado de robo a mano armada. Dos años después lo sentenciaron a cinco años de cárcel tras un acuerdo de culpabilidad.

Cuando se mudó a Minnesota, Floyd intentaba encontrar nuevas oportunidades.

“Estaba cambiando su vida”, se mudó para trabajar y poder mantener a sus hijos, aseguró Jackson después de su muerte. “Mi muchacho estaba haciendo lo que suponía que tenía que hacer, hombre, y todos ustedes van y matan a mi hermano”, agregó.

Michael Jordan se pronuncia sobre el fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos. Foto: AFP

“No puedo respirar”

En el video se puede ver a Derek Chauvin, de 44 años. El oficial mantiene presionada su rodilla sobre el cuello de Floyd y hace oídos sordos al pedido de los transeúntes, quienes exigen que lo suelte.

Tou Thao, uno de sus compañeros, intenta bloquear la vista de la escena.

Floyd, desarmando y esposado, suplicaba: “Por favor, por favor, no puedo respirar”.

De acuerdo con los informes, Chauvin y sus colegas detuvieron al hombre afroestadounidense por presuntamente haber falsificado un billete de 20 dólares en una tienda de comestibles.

Más tarde, Floyd falleció. En seguida, las redes sociales estallaron de ira e indignación. La Minneapolis se levantó en una protesta que se contagió a otras decenas de ciudades de Estados Unidos.

Las autoridades decretaron toque de queda para intentar relegar las manifestaciones. Eso no evitó que lo incendios y los saqueos protagonizaran incidentes cerca de la Casa Blanca.

En tanto, el presidente Donald Trump se refugió desde el viernes en un búnker subterráneo de la mansión presidencial.

Autopsia de muerte de George Floyd

Un polémico reporte de autopsia revelado el 30 de mayo por CNN, sugiere que Floyd no murió por asfixia o estrangulamiento como se creía. De acuerdo con el portal, el policía Derek Chauvin no habría sido culpable de asesinato, ya que no hay “pruebas físicas” que respalden este hecho.

“El señor Floyd presentaba condiciones médicas previas, incluyendo una enfermedad de la arteria coronaria e hipertensión arterial", asegura el documento.

"La combinación de estos efectos con que el señor Floyd fuera retenido por la policía, con las condiciones médicas previas y la presencia de potenciales sustancias tóxicas en su sistema podrían haber contribuido a su muerte”, precisa.

Sin embargo, la familia de Floyd ha ordenado una autopsia independiente.

¿Quién es Derek Chauvin?

El oficial inculpado de asesinato por la muerte de George Floyd, Derek Chauvin, posee antecedentes violentos según un reportaje de la BBC. Se ha visto involucrado en varios tiroteos y en 2006 fue implicado en los disparos que acabaron con la vida de Wayne Reyes.

Dos años después también hirió a un hombre en una pelea originada por un asalto doméstico.

Anonymous y la red Epstein

En medio de las protestas que ocurren en el país norteamericano por la muerte de George Floyd, los hackers conocidos como Anonymous invadieron las radios de la Policía de Chicago para desplegar la canción ‘Fuck the police’ y luego publicaron una “lista negra” de personalidades ligadas a Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual a menores.

La lista negra (Jeffrey Epstein’s Little Black Book) contiene nombres de reconocidos personajes, además de su localización, dirección de correo y algunas observaciones. Incluye al presidente de Estados Unidos así como sus hijas Ivana e Ivanka Trump, además de otros nombres reconocidos.

Según los hackers, Trump abusó sexualmente de una niña de 13 años durante cuatro meses. Jeffrey Epstein habría “traficado” a la menor, asegura la organización.