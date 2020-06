Última hora Coronavirus México [EN VIVO] | Hasta este lunes 1 de junio la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 9.930 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 90.664, según información oficial de la Secretaría de Salud de México.

Hoy, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell informará en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional las medidas para enfrentar la propagación de la COVID-19 en el país y la situación actual del número de muertos e infectados por estados.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO Contagiados: 90.664 Muertos: 9.930 Recuperados: 64.326

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 6 294 050 Muertos: 374.405 Recuperados: 2 864 641

Últimas Noticias del Coronavirus en MÉXICO hoy 1 de junio

08:50 Hugo López-Gatell pide no bajar la guardia ante coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los mexicanos para no bajar la guardia ante el retorno a una ‘nueva normalidad’.“Continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. Mañana 1 de junio no es regresar a la actividad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas, no lo es, no lo es. Lo enfatizo porque es imprescindible que la población sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en semáforo rojo”, expresó López-Gatell.

08:05 Regreso a clases en México tras COVID-19

El programa ‘Aprende en Casa’ finalizará el próximo viernes 5 de junio, tras ello, los escolares de nivel básico gozarán de vacaciones escolares desde el 6 de junio hasta el 9 de agosto. De este modo, el 10 de agosto se pretende regresar a clases a través del denominado ‘Curso remedial’, cuya asistencia estará establecida según los nombres de los alumnos, de manera alternada.