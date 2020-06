Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy lunes 1 de junio de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy lunes 1 de junio de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO viernes 29 de mayo de 2020

Ingreso a la nueva normalidad

Jorge Alcocer, secretario de Prevención y Promoción de la Salud, hace referencia a la nueva normalidad, indicando que se ha iniciado con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó el cierre de espacios públicos para evitar el contacto entre ciudadanos. “Logramos reducir hasta en un 81 % el número de casos presentados en la Ciudad de México, que es donde más se ha concentrado esta epidemia [COVID-19]”, indicó.

Medidas aplicables para la nueva normalidad

Para el ingreso la nueva normalidad, se implementará un semáforo de riesgos que, incluso, podría estar en vigencia por un largo tiempo. “La idea de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública”, indicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“La nueva normalidad es por una serie de medidas y actitudes de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son medidas, son elementos que probablemente no vamos a quitar en años”, añadió. Asimismo, el médico indicó que la COVID-19 va a continuar en México, ya que todavía se completarán varios ciclos de transmisión.

Apertura de actividades por estados

Respecto a la apertura de actividades, López-Gatell comunicó que tanto la autoridad estatal como la autoridad sanitaria federal serán las encargadas de establecer el inicio, así como el nivel de riesgo.

“Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora al control de las 32 entidades federativas porque ahora el mapa va a ir cambiado estado por estado y cada estado de acuerdo a su nivel de riesgo va ser notificado por la autoridad sanitaria federal cuál es su nivel de riesgo. Los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que mencionados”.

Empresas ya han presentado el registro para retomar actividades

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expresó que, a la fecha, 15.398 empresas de los sectores de construcción, minería y transporte han realizado el registro para acceder al permiso de reinicio de actividades desde el 1 de julio.

La educación básica retornará a clases desde el 10 de agosto

El regreso a clases de la educación básica comenzará el 10 de agosto, señaló el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Esto ocurrirá solo si el semáforo de riesgos se encuentra en verde para esa fecha. Además, los estudiantes tendrán que asistir, aunque de forma alternada, a un curso de nivelación que durará tres semanas.

Las medidas que se implementarán para este retorno a las aulas es de garantizar el acceso a agua y gel en todas las escuelas del país, cuidar a maestras y a personas en grupos de riesgo, obligar el uso de cubrebocas o pañuelos. En caso de que se detecte a un enfermo, se cerrará nuevamente la institución educativa.

Exámenes de asignación de secundaria y media

En cuanto a los exámenes de asignación, Moctezuma dio a conocer que el de nivel secundaria queda suspendido, mientras que para nivel medio se realizarán los días 8, 9, 15 y 16 de agosto de este año.

Apoyo a nuevos creadores continuará

El mandatario mexicano afirmó que el apoyo a nuevos creadores continuará, pese a la extinción de fideicomisos. Además, enfatizó que los beneficiados de gobiernos anteriores no serán afectados.

“En lo de los fideicomisos que está ahora en debate, que nadie se preocupe, los recursos van a seguir llegando para becas, estudiantes, investigadores, para creadores, lo mismo; y no hay ninguna censura”, señaló AMLO.

Guardería ABC y Ayotzinapa: Casos reabiertos

López Obrador indicó que los casos de la Guardería ABC y Ayotzinapa serán reabiertos debido a que hay pruebas elementales para continuar las investigaciones y que son asuntos de Estado. “Estamos atendiéndolo permanentemente lo de la Guardería ABC y existe el compromiso de ayudar para que la fiscalía reabra el caso; hay elementos suficientes, incluso el que es ahora presidente de la Suprema Corte participó en una investigación, tiene una recomendación al respecto que en su momento fue desechada y que ahora se incorpora a la investigación de la fiscalía”.

Denuncias al titular de Conade están en investigación

En cuanto a los presuntos actos de corrupción que involucran al titular de la Conade, el presidente de México explicó que la Secretaría de la Función Púbica se encuentra investigando el caso. No obstante, mencionó que se debe tomar en cuenta que por la fecha cercana a elecciones es que este tipo de acusaciones seguirán surgiendo.

“Lo que corresponde a Ana se investiga; no se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas si no afectamos a las personas y no en este caso o a lo mejor también, pero ya empieza la cuestión política, la temporada de la rivalidad política en todos los partidos, ya hay candidatos apuntados, o precandidatos; entonces empiezan las acusaciones”.

AMLO orgulloso de López-Gatell

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el subsecretario de Salud continuará siendo el vocero del gobierno sobre la pandemia de la COVID-19. Por eso, pidió a la oposición que “le bajen una rayita” al acoso que cometen contra López-Gatell.

“Estamos muy orgullosos de él, de la manera que ha conducido el programa de atención a la pandemia, la forma tan profesional, responsable, la paciencia que tiene para informar, la facilidad para explicar cuestiones científicas que pueden ser complejas; él sabe explicar bien para que todos estemos informados, conscientes; eso lo quiero dejar de manifiesto, él sigue siendo el vocero hasta que se necesite, en el caso de Covid un solo vocero, nosotros podemos opinar, pero no somos expertos”.