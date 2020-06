Enfermero argentino critica a los que se oponen a la cuarentena: “(El coronavirus) es real”

En Argentina, un enfermero, identificado como Mariano Roldán, se manifestó en contra de algunos ciudadanos que buscan terminar la cuarentena por el coronavirus.

En una entrevista que brindó para Telefe, el hombre señaló que le genera “mucho miedo y dudas de cómo no pueden tomar conciencia de lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque el virus no solo afecta a Argentina”.

Además, aseveró que esta enfermedad “está creciendo de una forma muy grande y rápida”. Roldán afirmó que trabaja en dos centros de salud e indicó que le “asusta” de tener “cuatro o cinco pacientes” a estar con la “sala llena”.

El enfermero indicó que la población no está tomando conciencia de lo grave de este virus que se originó en China. “Es real, estamos trabajando en los hospitales con todas las normas de bioseguridad para no contagiarnos. Vemos y palpamos de cerca la realidad de cada una de las personas que se infectan”, manifestó.

Asimismo, expresó que muchos de sus colegas publicaron carteles a través de redes sociales, pidiendo a aquellas personas que no creen en el coronavirus, que los ayuden a trasladar a los pacientes infectados con esta enfermedad.

A la vez, el sujeto precisó que hizo cola en una farmacia para comprar una mascarilla y un señor le pidió que se aleje porque lo vio con su uniforme.

Por otro lado, el enfermero dijo que no tiene contacto con sus hijos por precaución. “Muchos de nosotros no estamos viendo a nuestra familia. Nos afecta emocionalmente y psicológicamente. Nos afecta esto de no poder descansar bien".