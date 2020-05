Una nueva demostración de violencia policial se registró en medio de las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Esta vez, un oficial fue captado arrancándole la mascarilla y rociándole gas pimienta en la cara a un joven afroamericano que obedecía las indicaciones de las autoridades.

El incidente se registró en Queens, Nueva York. El material difundido en las redes sociales muestra a un agente policial en medio de lo que parece ser una revisión a un grupo de personas. El efectivo se acerca a un joven afroamericano, quien no opone resistencia y tiene las manos levantadas como todos los demás.

De pronto, el policía saca de un manotazo la mascarilla que el muchacho llevaba puesta como medida de prevención ante la pandemia. Aunque el joven retrocede unos pasos, el oficial le rocía gas pimienta en la cara descubierta.

El video fue compartido en Twitter por la usuaria Anju J. Rupchandani, quien asegura ser pariente del agraviado. Ella también publicó un mensaje aparentemente escrito por la madre del joven.

“Me pregunto qué amenaza suponía. Me pregunto por qué le bajaron la mascarilla. (…) Él no tenía un arma, sus manos estaban arriba, el retrocedía… lo único que no podía hacer era no ser un hombre negro. Es decir, él no tenía oportunidad”, se lee en el texto.

El mensaje publicado por la usuaria en Twitter, atribuido a la madre del agraviado.

La cadena Univisión de Estados Unidos reporta que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el domingo por la mañana una investigación de este y otros hechos similares registrados el fin de semana.

Más de 50 ciudades de los Estados Unidos han registrado protestas por la muerte de George Floyd a manos de un grupo de policías. En otro abuso de las fuerzas del orden en Nueva York, dos patrulleros atropellaron a un grupo de manifestantes.