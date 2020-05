De acuerdo al último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), agencia de salud sexual y reproductivas de las Naciones Unidas, el coronavirus tendrá un fuerte impacto para las mujeres en todo el mundo. Esto se debe a que, mientras la COVID-19 sigue azotando a los países, sus sistemas de salud se sobrecargan, limitando los servicios que ofrecen.

El UNFPA sugiere que el coronavirus ya está teniendo un profundo impacto en las mujeres, quienes optan por saltarse los chequeos médicos por temor a contraer el virus, esto es según Business Insider. El Dr. Ramiz Alakbarov, director ejecutivo adjunto del UNFPA, señaló que “a nivel mundial” existe un mayor riesgo que las mujeres se contagien de la COVID-19.

“A nivel mundial, aproximadamente el 70 % del personal sanitario son mujeres. Por ello, en este momento existe un mayor riesgo de que las mujeres estén expuestas al coronavirus. La desigualdad es menos pronunciada en el primer mundo, pero sigue ahí. Las mujeres son las primeras en perder su trabajo durante las crisis y soportan una gran carga económica. Este informe es una catástrofe dentro de una catástrofe”, expresó Ramiz Alakbarov.

El documento señala también que la cantidad de casos de mujeres sin acceso a la planificación familiar que enfrentan embarazos no deseados y violencia de género podría dispararse en los siguientes meses. “Millones de mujeres y niñas corren el riesgo de perder la capacidad de proteger sus cuerpos y su salud”, dijo la directora ejecutiva del UNFPA, Dra. Natalia Kanem.

Embarazados no deseados

Debido al distanciamiento social, las mujeres han tenido dificultades para acceder a los anticonceptivos, además que las interrupciones en la cadena de suministro mundial también podría provocar una escasez de los mismos.

Señalaron también que, por cada tres meses que se alargue la cuarentena en cada nación, hasta dos millones de mujeres adicionales pueden no tener acceso a los anticonceptivos. Según los cálculos, si esto se prolongase seis meses, 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrían conseguir estos medicamentos, dando como resultado siete millones de embarazos no deseados.

PUEDES VER Aprende en Casa México: mira la programación de las clases virtuales del 1 al 5 de junio

Alakbarov le reveló a Business Insider que estos embarazos no deseados podrían tener repercusiones serias. “Además de aumentar el riesgo de abortos, hemorragias y abortos espontáneos, los embarazos no deseados aumentan la mortalidad materna. Los niños y los hogares se quedarán sin madres", expresó.

Violencia de género

Por último, el UNFPA sugiere que, en la próxima década, se verá un aumento no solo en el número de casos, sino también en los niveles de violencia de género. Por cada tres meses que continúe el encierro, se esperan 15 millones de casos adicionales.

Por ejemplo, si es que la cuarentena se extiende a seis meses, la cifra de casos por violencia de género aumentaría a 31 millones.