Chile: intentaron robarle en la puerta de su casa pero se sorprendieron al descubrir que era policía

Una valiente y arriesgada defensa protagonizó una mujer en la puerta de su vivienda, ubicada en la comunidad de Maipú, Chile, al ser víctima de un intento de robo.

En un video registrado por una cámara de seguridad se ve que la mujer abre la puerta enrejada de su casa. Cuando la estaba cerrando para abordar su vehículo, un hombre bajó de un auto Suzuki de color blanco con un arma en la mano y comienzó a disparar.

“Aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando me disponía a ir a la brigada, saco el vehículo de mi domicilio y al momento de estacionar, para poder cerrar el portón, me percato de un vehículo que ingresa en mi calle y se encontraba con cuatro ocupantes en su interior que me resultaron sospechosos”, dijo la víctima.

“En el momento que se estacionan de forma brusca afuera de mi domicilio, se baja un sujeto con una pistola, en la mano derecha, me apunta y yo inmediatamente saco mi arma de servicio y se efectúan disparos entre ambas partes, donde yo me parapeto. Ocupé en todo momento mi conocimiento de la escuela, de manejo de armas, de defensa personal y logré frustrar el robo”, continuó la mujer.

Durante el tiroteo el ladrón cayó al piso, pero en cuestión de segundos se levantó y huyó del lugar. Según información de La Cuarta, la mujer es funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) de la comuna de Maipú y trabaja como inspectora de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes iniciaron el tiroteo sin imaginar que su víctima también tenía un arma y les dispararía para defenderse. Pero, lejos de intimidarse, contestaron también a tiros contra la funcionaria que se escondió detrás de su vehículo, generándose un fuego cruzado. Posteriormente, los ladrones se dieron a la fuga.

Tras el robo con intimidación frustrado, se dio inicio a la búsqueda de los protagonistas del asalto y el vehículo en que se movilizaban. La subinspectora se encuentra sin heridas, pero se desconoce el estado de salud de los delincuentes.

El hecho generó conmoción nacional, debido a las impactantes escenas y, por supuesto, al hecho de que los ladrones no pudieran completar su acción delictual por la valiente decisión de la integrante de la PDI.