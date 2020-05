Nike y Adidas se unen para enviar un mensaje contra el racismo [VIDEO]

Luego de los últimos acontecimientos tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, en Minneapolis, a manos del policía Derek Chauvin, la marca estadounidense Nike decidió sumarse a las manifestaciones en contra del racismo que aún persiste en la sociedad.

A través de un video publicado en Twitter, la empresa de ropa deportiva, con amplia presencia global, ofreció una importante reflexión en la que, incluso, cambiaron su histórico eslogan “Just do it” (Solo hazlo), por uno acorde al mensaje que deseaban transmitir.

“Por una vez, no lo hagas”, se lee al inicio del clip de un minuto, en el que Nike prefirió no realizar una gran producción audiovisual a la que nos tiene acostumbrados con sus publicidades, apegándose a la simplicidad y evocar solo el texto con un fondo negro.

“No pretendas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos arrebaten vidas inocentes. No pongas mas excusas. No creas que esto no te afecta. No te quedes en silencio. No creas que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”, es el mensaje completo.

El tuit se volvió viral en cuestión de horas. Sin embargo, este se propagó aún más en la red social luego de que Adidas, histórica competencia de Nike en el rubro de los deportes, lo citara y acompañe con otro mensaje cuyo propósito fue el mismo.

“Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio”, escribió la cuenta oficial de la multinacional alemana. En conjunto, ambos mensajes acumulan más de 140.800 retuits y 347,700‬ ‘me gusta’. La firma norteamericana replicó el tuit con el emoji de un corazón.

