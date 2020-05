Argentina: madre denuncia que su hija con autismo perdió diez kilos por la cuarentena

Una mujer, identificada como Lorena Salvia, manifestó el problema que está viviendo su hija, quien ha perdido diez kilos desde que empezó la cuarentena por el coronavirus decretada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Salvia indicó que la niña de siete años padece de autismo y su pérdida de peso se debe al cambio de rutina que ha tenido por la expansión de esta enfermedad. Ella aseveró que la menor pesaba entre 27 y 28 kilos, pero ahora está bordeando los 18 kg.

Además de expresar su preocupación por la pequeña afectada, aseguró que la atención del colegio donde ella estudia no quiere hacerse cargo de su estado de salud. “Un día me llamó la directora de Salud Mental y me dijo que dejara de quejarme en todos lados que por más que venga el presidente ellas no pueden hacer nada”, enfatizó en una entrevista que brindó para el portal Minuto Uno.

Lorena Salvia señaló que su hija es una paciente de riesgo y “no pueden dejarla de la manera que lo están haciendo y sin apoyo emocional”.

¿Qué es el autismo?

Según informó el portal Infosalus, el autismo es un trastorno donde el cerebro madura de forma anómala y suele afectar la capacidad de los pacientes para que se puedan relacionar con los demás.

Algunos de los síntomas que presentan las personas con autismo son la falta de atención a otros ciudadanos, conductas repetitivas con juguetes y sensibilidad a sonidos. Las causas se deben a un trastorno multifactorial de origen medioambiental, psicológico, genético y neurológico.