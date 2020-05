Peruanos en varados en Nueva Zelanda solicitan ayuda para volver al Perú [VIDEO]

Luego de reportarse los primeros casos de coronavirus en Perú, las autoridades decretaron el estado de emergencia, el cual incluyó el cierre de fronteras para evitar el aumento de contagios. Por ello, muchos compatriotas en el extranjero se quedaron sin posibilidades de volver al país.

Este es el caso de un grupo de 220 personas quienes viajaron por estudio o trabajo a Australia, Nueva Zelanda y otros países de Oceanía, y que se han quedado varados a su suerte casi al otro lado del mundo. Sin embargo, no pierden la fe de volver a territorio nacional.

Agrupados bajo una misma solicitud, el grupo de peruanos asegura estar dispuesto, de ser necesario, a costear posteriormente los gastos que pueda implicar un vuelo desde Auckland hasta Lima, y para ello solicitan el financiamiento de este.

“Estoy varada en Tasmania hace tres meses. Nuestra solicitud es clara, somos 220 peruanos que estamos varados entre Australia y Nueva Zelanda. Cada día seguimos incrementando, pues nos contactan más personas que necesitan regresar a Perú”, indicó Bessy Méndez, una de los tantos compatriotas que se encuentran sin opción de volver.

Según señalaron, el colectivo ha enviado oficios al presidente Martín Vizcarra y al Canciller Gustavo Meza-Cuadra. La solicitud enviada a este último fue derivado el 12 de mayo, tal como se muestra en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estamos a la espera de que el gobierno nos pueda ayudar. Sabemos que hay un presupuesto para repatriar a varados en el mundo. Pero a Australia todavía no ha llegado ningún comunicado. Hemos emitido cartas al Presidente y Cancillería, sin respuesta aún. Nos hemos contactado con la Comisión Especial de Relaciones Exterior y tampoco tenemos respuesta” reveló Méndez.

Entre los más de 200 peruanos que se han quedado varados en Oceanía se encuentran niños, jóvenes que viajaron bajo la modalidad de Work and Holliday y visas de estudio, personas que se trasladaron por motivos laborales y personas de la tercera edad, algunas de las cuales, indicaron, sufren de enfermedades crónicas y requieren de medicamentos y tratamiento.

Además, debido a la situación en la que muchos de ellos se encuentran, sus documentos de permanencia se encuentran próximos a vencer, lo cual les daría el estatus de ilegales.

“Nuestras visas están venciendo o están a punto de vencer. No hay trabajo, muy pocos lo están haciendo, y otros no tienen visa de trabajo. Muchos no tenemos un sueldo o un alojamiento. Algunos están durmiendo en sus autos o pidiendo asilo en un backpacker. Es una situación muy complicada” sentenció la peruana.