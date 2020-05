Australia: kayakista transmitió sus últimos minutos antes de ahogarse tras remar contra la corriente

El hecho sucedió en Australia. Jeremy Peter Worthy salió a pescar el pasado domingo 24 de mayo en las costas de Nueva Gales del Sur, a la altura de la ciudad de Batemans. “Estoy preparado para salir”, posteó en su red social junto a una fotografía de su kayak, sin imaginar el fatal desenlace de su expedición en el mar.

Peter permaneció prolongados momentos remando contra la corriente, tal como contó por medio de sus perfil de Facebook. “Esto es agotador, (la corriente) me empuja a donde no quiero ir”, comentaba en el video. Una usuaria, preocupada por la situación del deportista le pidió que se cuide.

“(El agua) parece tranquila, aunque no lo está. Hay mucho viento y un gran oleaje. Me siento un poco abrumado al entrar. No voy a tener suficiente tiempo para bucear como quería. Tengo que estar al otro lado del río para el almuerzo. Planeaba lanzarme a las 6:30 e ir a hacer snorkel, a ver qué puedo encontrar para poner en la mesa”, respondió Jeremy aún confiado.

El cuerpo de Jeremy Peter Worthy pudo ser hallado gracias a que durante su transmisión compartió una imagen de su ubicación exacta por Google Maps. (Foto: Facebook)

Pese a que en un primer momento, el kayakista permanecía optimista ante la difícil situación que atravesaba, momentos más tarde decidió pronunciarse nuevamente a través de su red social para dejar por sentado que estaba exhausto por nadar contra la corriente.

“Sentado aquí pensando, quién quiere ser un tonto avergonzado y llamar a rescate marino. No está muy tranquilo, no está muy calmada la situación”, dijo, según informa el medio Daily Mail. Además, recalcó que la corriente y los fuertes vientos arrastraban su kayak hacia el fondo del mar, por lo que fracasó en su intento de regresar a la Isla Snapper, cerca de Batemans Bay.

Alertados por el video, un equipo de emergencia se acercó a la zona solo nueve minutos después de finalizar el en vivo, un agente halló el kayak flotando en el agua. Horas más tarde, Worthy fue encontrado sin vida y aunque intentaron reanimarlo, ya era demasiado tarde.