La violencia se desató en medio de las protestas en Minneapolis (Estados Unidos) por la muerte de un afroamericano a manos de dos efectivos policiales. Durante la manifestación, una mujer en silla de ruedas recibió un puñetazo y fue atacada con un extintor de incendios. Algunos presentes aseguran que la agredida había intentado apuñalar a otras personas.

Un video compartido en Twitter muestra a la mujer sentada en las afueras de un local de la cadena de tiendas Target, en medio de un gentío. De pronto, ella es movida de donde estaba por otra persona y alguien grita: “¡Ella está apuñalando gente!”

En ese momento, los manifestantes comienzan a lanzarle cosas a la señora y uno de ellos la rocía con un extintor de incendios, dejándola cubierta de espuma.

El diario New York Post de Estados Unidos reporta que algunos internautas consideraron al hecho un acto de legítima defensa, pues alegaban que la señora intentó atacar a algunas personas con un cuchillo.

La mujer, identificada como Jennifer, afirmó que protestaba pacíficamente y que bloqueó el ingreso a la tienda para evitar saqueos.

“Me atacaron por delante y por detrás, me golpearon en la boca y en la cabeza. Me dieron un puñetazo en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás, la gente agarró mi silla de ruedas, me robaron las llaves, me robaron todo lo que pudieron”, manifestó en otro video difundido en redes sociales.

Algunos internautas manifestaron incluso que la agredida fingía tener discapacidad, poniendo como prueba un video de Twitter que supuestamente muestra a la mujer parándose de la silla de ruedas y caminando.

El polémico hecho se dio en medio de las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano, tras ser retenido brutalmente por un policía durante su arresto.