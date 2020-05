Francia: Buzos hallan banco de mascarillas en los confines del mar Mediterráneo

Francia. Buzos del equipo ambientalista Opération Mer Propre (Operación Mar Limpio, por su traducción al español) halló un banco de insumos médicos utilizados para combatir el nuevo coronavirus (COVID-19), como guantes y mascarillas, esparcidos en el suelo marino del mar Mediterráneo.

Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) es mantener la higiene y la limpieza en el hogar, pero muchas personas parecen haber olvidado que el planeta también es el lugar donde vivimos.

El lamentable hallazgo sucedió en las proximidades del de la rivera francesa de Antibes, un centro turístico reconocido en el Mar Mediterráneo.

En las imágenes registradas por el grupo ambientalista de Francia Opération Mer Propre se puede verificar la presencia de mascarillas y guantes empleados durante la pandemia de la COVID-19 en el suelo marino, acompañado con otros restos de basura como latas, botellas de plástico y hasta juguetes infantiles.

Las imágenes fueron subidas a la red para concientizar sobre el desecho de residuos durante la pandemia y rápidamente dieron la vuelta al mundo, partiendo por Francia y los países circundantes al Mediterráneo.

Joffrey Peltier, fundador de Opération Mer Propre, sostuvo en entrevista con The Associated Press (AP): “Nos quedamos bastante sorprendidos para mal cuando comenzamos a ver guantes que estaban enterrados en la arena, al principio no sabíamos qué era”.

En este sentido, el activista advirtió que la situación medioambiental en los mares podría empeorar si no se hace nada al respecto con la contaminación producto de la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

“En nuestra hermosa Cote d’Azur, sabemos que en cuanto comience a llover, toda la basura que viene de las alcantarillas terminará en el mar”, expresó.

Por lo pronto, no solo los buzos y activistas del medio ambiente en Francia han advertido sobre los peligros de la contaminación con material sanitario de hospitales para COVID-19, pues los barrenderos de París también han emitido una alerta por el incremento de mascarillas y guantes hallados en las calles.

Opération COVID 19 ce matin...ça y est les premiers masques jetables sont arrivés en Méditerranée...! C'était... Posted by Opération Mer Propre on Saturday, May 23, 2020

