En medio de la pandemia debido a la COVID-19 que se vive en Colombia, un policía contó —a través de un video— que una de sus obligaciones es exigirles a los vendedores ambulantes que guarden sus puestos y se queden en sus hogares, pero no fue capaz de cumplir con su función por un caso en específico: un comerciante que estaba ofreciendo sus productos para poder comer, informó Pulzo.

En su narración se refiere en particular a un vendedor de bolis, un tipo de helado elaborado en base a jugos de frutas, al que no se atrevió a decirle que se retirara del lugar para que se vaya a cumplir el aislamiento obligatorio.

PUEDES VER Hombre que tendría COVID-19 se tumba en Palacio Nacional de México en protesta por corte de luz

“¿Saben qué? Por eso no quiero ser policía, porque no me da el corazón para decirle: ‘Señor, váyase para la casa’, sabiendo con toda la necesidad que estamos viviendo en este país”, indica el agente en la grabación.

Posteriormente, el joven miembro de la fuerza del orden dice que se le “aguan los ojos por cómo multan a esa gente que vende mangos, empanadas, bolis… está bien que estemos en cuarentena y hay que cuidar la salud, pero uno no sabe la necesidad que tienen”.

Asimismo, aclaró que no se trata de no acatar las órdenes, pero que no se sentía apto de mandar a sus domicilios a las personas que salen a vender algo, así no haya muchos clientes en las calles.

“No quiero ser policía. Yo sé que voy a ser muy bueno con la gente… y maluco, maluco que lo metan preso a uno por no obedecer órdenes”, insistió.

Durante toda la filmación se le puede notar muy conmovido por la difícil condición de ese comerciante y de tantos ciudadanos que se encuentran en la misma situación en Colombia.

El video se hizo viral este jueves 28 de mayo, pero se ignora el día y el sitio preciso donde fue grabado, aunque se sospecha que fue en alguna localidad costera del país cafetero.