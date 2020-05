El pasado 7 de abril, Talina Galloway escribió un misterioso mensaje en Facebook, en el que avisaba a sus familiares y amigos que se marchaba de su casa en Wagoner, Oklahoma (Estados Unidos), para pasar la cuarentena en uno de sus rincones favoritos porque sospechaba que tenía COVID-19 y no quería ir al hospital.

“Hola a todos, estoy en el día 9 de este virus y estoy bastante segura de que ha alcanzado mis pulmones. Se siente un poco áspero y angustioso; desde el inicio he tomado la decisión de que si empeoro lo suficiente, no acudiré al hospital. Aquellos que me conocen bien saben que tengo una orden de “no reanimar” en mi directiva sanitaria, y no voy a dejar que nadie me intube”, se pudo leer al principio de la publicación.

“Así que he hecho arreglos para pasar algún tiempo sola en uno de mis escondites favoritos y he reservado por el resto de esta semana. No me sentía bien para conducir, así que reservé un servicio de taxi. ¡Ya estoy casi allí!”, añadió.

Luego de escribir el texto, Talina apagó su celular y se fue de su domicilio, pero lo extraño es que no llevó su cartera, monedero ni vehículo. Han transcurrido dos meses y nadie ha vuelto a saber de ella. “Estamos realmente preocupados”, explicó su sobrina Chantel Jones al medio Dateline.

Cuando era niña, Chantel Jones pasaba las vacaciones en la casa de su tía en Indiana. Pero hace un tiempo, Talina se casó y se fue a vivir con su esposo a Wagoner, Oklahoma. Lamentablemente, él murió y ella decidió permanecer en el domicilio.

Sin embargo, lo que desató la preocupación de sus seres queridos fue que en la publicación, ella hablaba sobre la posibilidad de morir por coronavirus y de reencontrarse con su exesposo. Además, pidió que respeten su privacidad y que los mantendría informados porque los quería a todos.

“Me he sentido mucho como LadyHawke la última semana. La fiebre y los escalofríos vienen y se van, con Tom fuera de mi alcance. Voy a vencer al virus o voy a estar con Tom. Lo veo como una situación en la que gano de cualquier forma”, escribió.

Tras el inquietante mensaje, Marty Angus, amiga de Talina, acudió el 12 de abril a la Oficina del Sheriff del Condado de Wagoner para denunciar su desaparición.

“Parece que no es propio de su carácter simplemente irse y no contactar con nadie durante mucho tiempo. Continuamos investigando y esperamos llevarla a casa a salvo", dijo el sargento de la Oficina del Sheriff del condado de Wagoner, Jeff Haldacre.