Una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research determinó que el 50 % de los estadounidenses estarían dispuestos a vacunarse contra la COVID-19 si los científicos la crean en tiempo récord.

La encuesta también reflejó que solo el 31 % no estaba seguro de recibir a vacuna, mientras que uno de cada cinco dijo que se negaría.

PUEDES VER Estudio revela que enfermos leves de coronavirus podrían desarrollar inmunidad

El temor reina entre los especialistas de salud púbica, quienes no están seguros de que se que cumpla la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de tener 300 millones de dosis para enero de 2021.

El escepticismo de las personas se evidenció en la encuesta realizada hace pocos días fue difundida este miércoles. Solo el tiempo y la ciencia pueden determinar cuándo estará listo el ansiado antídoto contra el coronavirus, reseñó AP.

“Siempre lo mejor es prometer de menos y cumplir de más”, dijo el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt.

Además, explicó que es necesario tener una base de datos muy amplia sobre los datos de las vacunas para dar seguridad y tranquilidad a las personas.

En el trabajo realizado, se detectó que siete de cada diez ciudadanos de Estados Unidos temen por su seguridad y los efectos secundarios que puede producir una vacuna.

Por su parte, El director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Francis Collins, advirtió que la seguridad es primero.

La institución que dirige está elaborando un plan para ensayar los principales proyectos de vacuna en decenas de miles de personas para demostrar su eficacia y a la vez si son seguras.

“No quiero que la gente piense que estamos cortando camino porque sería un gran error. Estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr eficiencia, pero no a costa del rigor”, señaló Collins a la AP.

Insistió en que el peor error que pueden cometer es utilizar una vacuna que provoque efectos secundarios graves.

En la encuentra realizada por AP-NORC también se vio que siete de cada 10 de los que recibirían la dosis sostienen que la vida no regresará a la normalidad sin una vacuna.

PUEDES VER Sobrevivió a la gripe española en 1918 y 102 años después se recuperó del coronavirus

Poblaciones vulnerables que deja la pandemia

De acuerdo a medios estadounidenses, los negros e hispanos son más vulnerables a infectarse de coronavirus debido al acceso menor a la atención médica y otros factores.

No obstante, el 25% de los afroestadounidenses y el 37% de los hispanos recibirían la vacuna, comparado con el 56% de los blancos.

En el mundo hay una carrera por hallar la ansiada vacuna contra la enfermedad COVID-19 que se inició y propagó en Wuhan, China. Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Alemania son algunos de los países que realiza ensayos y pruebas.

Hasta la fecha, a nivel global se registran más de 5 millones de casos de coronavirus.