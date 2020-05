España: agreden a reportero tras informar sobre aglomeración en playas pese al coronavirus

Un reportero acudió a la playa de la Concha de San Sebastián, País Vasco (España), para realizar un enlace en vivo e informar sobre las aglomeraciones que se producen en el litoral, pese a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, uno de los bañistas agredió físicamente al hombre de prensa con un palo.

Miguel Ángel Ambrosio, reportero del programa ‘Más vale tarde’ mostraba la gran cantidad de personas que había en la playa, pese a que las aglomeraciones están prohibidas por las autoridades debido que todavía se encuentran en la fase 2 de la pandemia, según informó ABC.

Por ello, el reportero acudió al lugar, pero al parecer a un bañista le disgustó que informara de la irresponsabilidad de los veraneantes y se dirigió con un palo para golpearlo tras pedirle que dejara de grabar. El camarógrafo tuvo que acudir en su auxilio.

“Quien va con un palo a la playa, malas intenciones tendrá”, comentó Mamen Mendizábal, conductora del programa deseando que la conexión en directo sirva para denunciarlo a la Policía.

El reportero Miguel Ambrosio mostraba la aglomeración de personas en la playa pese a la COVID-19. (Captura: ABC)

“¡Qué barbaridad!”, exclamó la presentadora en el set de televisión al ver al reportero forcejeando con el bañista. Entonces, Ambrosio empujó a su agresor y le quitó el palo. Cuando la cámara se acercó, el hombre comenzó a marcharse, pero sin dejar de increparlo.

“Un intento de agresión por contar lo que estaba ocurriendo en la playa. Ese hombre que iba con un palo a la calle que desde el primer momento ha intentado agredirle”, comentó Mendizábal. “Ambrosio, no te calientes que no te hace falta. Tú sí que eres un demócrata y un intelectual”, concluyó la mujer, no sin antes expresar su indignación: “¡Qué vergüenza!”.

Esta agresión llega poco después de la producida durante la protesta convocada en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El periodista de TVE, Gabriel López, fue asediado y molestado con banderas e increpaciones por parte de un grupo de manifestantes, durante toda su conexión en directo.