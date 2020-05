Santoral 2020: ¿qué santo se celebra hoy miércoles 27 de mayo en España?

El santoral católico celebra, como todos los días, el reconocimiento de uno o varios santos en España. Hoy miércoles 27 de mayo se conmemora a San Agustín de Cantorbery y San Julio de Dorostoro son algunos de los nombres que se recuerdan en esta fecha.

En la Iglesia Católica el número de santos es muy elevado, por lo que se festejan varios onomásticos el mismo día. El santoral se fija de acuerdo con el día en que fueron reconocidos por la Iglesia y son motivo de celebración por los feligreses en diferentes localidades.

Santoral de hoy, miércoles 27 de mayo de 2020

San Agustín de Cantorbery

San Agustín de Cantorbery es considerado uno de los más grandes evangelizadores, al lado de San Patricio de Irlanda y San Bonifacio en Alemania. Tiene el gran mérito de haber dirigido la evangelización de Inglaterra.

Era superior del convento benedictino de Roma, cuando el Sumo Pontífice San Gregorio Magno se le ocurrió en el año 596 tratar de evangelizar a la isla de Inglaterra que era pagana. Conociendo el espíritu generoso y emprendedor de Agustín, que no se acobardaba ante ninguna dificultad, y además sus grandes virtudes, el Papa lo envió con 39 monjes más a tratar de convertir a esos paganos sajones.

San Agustin de Cantorbery. (Foto: Primeros Cristianos)

San Julio de Dorostoro

Vivió en Mesia (Hungría) y participó como soldado en las batallas de Galerio contra los persas. Mártir en Durostoro, durante la persecución de Diocleciano.

Sus palabras ante el prefecto Máximo fueron según sus Actas: “He servido en el ejército por 26 años, y no he sido llevado al juez por deshonesto o litigante. Siete veces he estado en la guerra, y no me he quedado detrás de nadie, como no me he demostrado inferior a ninguno en la batalla”. Contemporáneamente a él fueron martirizados otros soldados de su legión. Sus Actas son bastante fiables.

San Julio de Dorosotoro. (Foto: Vindas Santas)

¿Qué santos se celebran hoy?

Revisa aquí la lista completa del santoral católico de hoy miércoles 27 de mayo de 2020

San Atanasio Bazzekuketta

San Bruno de Wurzburgo

San Eutropio de Orange

San Gausberto

San Gonzaga Gonza

San Ranulfo de Arras

San Restituto mártir

¿Qué es el santoral?

El santoral es el conjunto de las personas veneradas en la Iglesia Católica como santos o beatos en una fecha del calendario determinada. Actualmente, los católicos continúan la costumbre paleocristiana de conmemorar el aniversario de la muerte de los mártires.

¿Qué significado tiene conmemorar el santoral?

Desde hace cientos de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos.

En cada uno de los 365 días del año podemos encontrar y recordar la vida ejemplar de estos santos cuyo testimonio de fe sigue llegando hasta nuestros días.