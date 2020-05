El Ministerio de Salud de Brasil anunció este lunes 25 de mayo que mantendrá el uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes con coronavirus, pese a que recientes investigaciones han revelado su potencial riesgo y que la Organización Mundial de la Salud ha suspendido temporalmente los ensayos clínicos con ese fármaco como medida de precaución.

Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Brasilia, Mayra Pinheiro, secretaria de Gestión del Trabajo y de la Educación en Salud, informó que, por ahora, no habrán cambios en las pautas gubernamentales emitidas la semana pasada sobre el uso de la hidroxicloroquina en personas con COVID-19. “Estamos muy tranquilos y serenos con respecto a nuestra orientación”, afirmó.

“Sigue una orientación hecha por el Consejo Federal de Medicina, que otorga autonomía para que los médicos puedan recetar este medicamento a los pacientes que lo deseen”, resaltó Pinheiro. El pasado miércoles, el Ministerio de Salud divulgó un nuevo protocolo que extiende las recomendaciones de la utilización de la cloroquina e hidroxicloroquina desde el inicio de los síntomas de COVID-19.

La decisión del gobierno brasileño se dio a conocer luego de que la OMS anunciara la suspensión de las pruebas que realizaba en varios países con estos fármacos, utilizados y aprobados contra la malaria, para el tratamiento del coronavirus, mientras evalúan adecuadamente cuáles son los beneficios y los efectos colaterales de emplear estos medicamentos.

Esta medida se dio a raíz de un estudio publicado en la revista médica The Lancet, donde se observaron alrededor de 15.000 pacientes con COVID-19 y se detectó que el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina estaban relacionados con un mayor índice de mortalidad y arritmias cardíacas entre las personas contagiadas que recibieron estos medicamentos.

“En este gran análisis multinacional del mundo real, no observamos ningún beneficio de la hidroxicloroquina o la cloroquina (cuando se usa solo o en combinación con un macrólido) en los resultados hospitalarios, cuando se inició temprano después del diagnóstico de COVID-19”, señala el estudio. Al contrario, se detectaron daños potenciales.

No obstante, Pinheiro aseveró que “no se trata de un ensayo clínico, es solo un banco de datos recogidos en varios países, y eso no entra en el criterio de un estudio metodológicamente aceptable para servir de referencia para ningún país del mundo ni para Brasil”. Aun así, no descartó una modifición si las investigaciones seguidas por el gobierno demuestran que el medicamento no es eficaz.

Coronavirus en Brasil

Hasta la fecha, Brasil se ha posicionado como el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus, con un total de 391.222 personas infectadas, y el sexto con más muertos a causa de la enfermedad, registrando una suma de 24.512 fallecimientos.