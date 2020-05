“Me da rabia ser de clase media porque nadie me ayuda”: chilena afectada por COVID-19 [VIDEO]

El coronavirus ha causado que muchas empresas cierren como parte de las medidas establecidas por los gobiernos para evitar la expansión de la enfermedad. Esto ha afectado económicamente a muchos ciudadanos, como es el caso de Sandra Recabarren, una mujer que con mucho esfuerzo logró comprar un auto con el que trabaja haciendo movilidad escolar en Chile.

Sandra señaló que en cualquier momento le embargarán su furgón escolar, principal fuente de ingresos. Ante la pandemia, solo pudo prestar servicios dos semanas en marzo y hasta la actualidad no sabe de dónde sacar dinero para pagar las cinco cuotas restantes del vehículo.

“En estos minutos de desesperación no sé de dónde voy a sacar la plata, si no puedo salir a la calle a trabajar. La compañía me llama para cobrar y me amenazan que me van a quitar la camioneta. No hay nada que yo pueda hacer”, contó entre lagrimas la mujer.

Ella es el pilar de sus hijas y para poder comer y pagar la renta de su casa tuvo que vender los artículos que compró durante años y con mucho esfuerzo, informó TVN.

“He tenido que vender mis cosas para vivir el día a día. Es penoso que alguien tenga que deshacerse de sus cosas. Si no vendía algo urgente no podía amortiguar las cuotas de la camioneta y comer. Es triste estar en esta situación cuando te has sacado la mugre y te ha esforzado para tener algo”, continuó Sandra.

Sandra señaló que en cualquier momento le embargan su furgón por no pagar las cuotas. (Captura: TVN)

La menor de sus hijas tampoco está matriculada en un colegio, ya que no tiene el dinero para pagar la mensualidad. Isadora tiene que ingresar al programa que da el Ministerio de Educación por Internet. Sandra esperaba reunir la plata trabajando con su movilidad escolar, pero nunca imaginó que su suerte cambiaría de la noche a la mañana.

Su negocio de peluquería canina también tuvo que ser cancelado por el coronavirus, debido que no completó los papeles para poder trabajar. “Pensé que este año iba a ser un buen año y que iba a cumplir mis proyectos de vida. Yo no recibo ningún bono ni alguna ayuda del municipio ni del Gobierno porque estoy considerada como no vulnerable para el país. Sin embargo, nadie sabe lo que ocurre y las necesidades que tenemos al interior de la casa”, señaló Sandra.

El coronavirus ha afectado los bolsillos de los ciudadanos de clase media en Chile. (Captura: TVN)

La pandemia ha afectado los bolsillos de los ciudadanos de clase media. Muchos chilenos ven un oscuro panorama porque no tienen como pagar las cuentas, ya que sus ahorros se están acabando.