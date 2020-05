EE. UU.: pastor anuncia que abrirá su iglesia y que también aceptará a personas sin mascarillas

Un pastor de una iglesia en California, Estados Unidos, identificado como Mike McClure, anunció que reabrirá su templo, violando las órdenes de las autoridades que decretaron para evitar la expansión del coronavirus.

El religioso afirmó, durante un sermón que realizó al aire libre con varias personas, que su próxima celebración será a puertas abiertas. “Necesitamos aprender que nos necesitamos unos a otros. No me importa y nunca cerraré la iglesia otra vez. Esta es la casa de Dios y el hombre no tiene derecho a cerrarla”, aseveró.

Incluso, McClure afirmó que alentará a los feligreses a cumplir con las pautas que han brindado las autoridades para evitar el contacto. Enfatizó que no rechazarán a las personas por no portar una mascarilla.

Y es que las iglesias ahora podrán reabrirse, pero con ciertas restricciones. El departamento de salud de California señaló que solo podrán ser 100 personas las que estén en el templo. Además, los asistentes tendrán que usar mascarillas.

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el pasado 22 de mayo a reabrir los centros religiosos tras nombrarlos como “lugares esenciales”.

“Algunos gobernadores han considerado que las tiendas de licores o las clínicas de aborto son esenciales, pero dejaron fuera las iglesias. Eso no está bien, así que hoy corrijo esa injusticia y urjo a los gobernadores a que permitan su apertura ahora mismo”, expresó el mandatario estadounidense.

Cabe señalar que, hasta este lunes 25 de mayo, los muertos por coronavirus en Estados Unidos aumentaron a 98.466; mientras que la cifra de infectados por esta enfermedad subió a 1.693.618.