Polonia: hombre ebrio intentó ahogar una osa anciana en el zoológico de Varsovia

Un hombre fue acusado de intentar ahogar a una osa de avanzada edad que reside en el zoológico de Varsovia, capital de Polonia, el pasado 21 de mayo. En unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del recinto se visualiza al sujeto de 23 años ingresar a la zona donde se encontraba el mamífero y comienza a provocarlo.

Al notar que el hombre ingresa a su ambiente, la osa Sabina camina hacia él causando que se lance al agua. El enorme animal también se lanza al agua y el muchacho intentó ahorcarla con sus brazos para posteriormente huir.

Durante la fuga, la Policía logró capturarlo y tras realizarle los análisis de alcohol en la sangre, notaron que tenía alta dosis de licor. Según información brindada por las autoridades del zoológico, la fiera salió ilesa del ataque, pero se encuentra con mucho estrés tras el forcejeo.

La vocera del zoológico, Ann Karczewska, dijo que el hombre tuvo suerte de que en ese momento solo Sabina estuviera en el recinto y no otros de los osos del parque, que le podrían haber provocado graves heridas o incluso la muerte.

El hombre intenta ahorcar a la osa Sabina y luego huye del lugar. (Captura: The Sun)

“Aunque está en buena forma para su edad, no es un oso tan eficiente. Solía pertenecer a un circo y está acostumbrada a la presencia de personas, pero no esperaba un ataque humano”, declaró Karczewska a The Sun.

El autor de la agresión enfrentará a la justicia por maltrato animal y podría ser condenado hasta tres años de cárcel. (Captura: The Sun)

“Después del incidente, se sentó en el agua gruñendo nerviosamente hasta que sus cuidadores vinieron a ocuparse de ella”, indicó Ann. El autor de la agresión, enfrentará a la justicia por los cargos de maltrato animal, exposición de un animal al peligro y perturbación de su comodidad psicológica perturbada”, por lo que podría ser condenado hasta tres años de cárcel.