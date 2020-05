La salida del aire de la señal de una cable operadora puede que no sea de gran importancia para muchos, pero no lo es para Venezuela. Directv, la empresa de TV por suscripción que llegaba a más de 2,3 millones de hogares en el país, dejó de operar el pasado 19 de mayo.

¿La razón? la empresa AT&T Inc. cerró las operaciones en Venezuela “con efecto inmediato” debido a las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso al país y que prohíbe la transmisión de los canales Globovisión y Pdvsa.

Así quedaron las pantallas de millones de venezolanos cuando Directv salió del aire. Foto: Difusión.

Según la justicia estadounidense, las sanciones que se aplican a las televisoras mencionadas son los señalamientos que han recibido sus propietarios, por estar incursos en delitos de tráfico de drogas y el lavado de dinero por corrupción.

A finales de la década del 90, Directv comenzó a funcionar en el país sudamericano, llegó a todos los sectores y clases sociales con gran profundidad. “En las casas de los pueblos más alejados de Venezuela había una antena de Directv”, cuenta el diputado a la Asamblea Nacional, Omar González Moreno.

Omar González Moreno, presidente de la fracción 16J de la Asamblea Nacional. Foto: Difusión.

El hecho de sacar del aire todos los canales de TV ha impactado profundamente a la población en medio del confinamiento que vive por la pandemia del coronavirus, aseguró el parlamentario a La República.

“Para nadie es un secreto que Globovisión forma parte del aparato propagandístico del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de Maduro. En tanto, Pdvsa TV (...) nadie lo conocía, la gente se enteró que existía con la salida de la señal de Directv. No tiene ningún impacto”, se refirió Moreno al describir a los medios de comunicación que se encuentran en medio de la discordia.

“Al gobierno les salió el tiro por la culta"

Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, considera que la salida de la señal de Directv fue un “tiro por la culata” que le salió al gobierno de Maduro por todo lo que ha generado.

“Sin Directv se priva la hegemonía comunicacional que ejercía la dictadura a través de su señal y más ahora con la penetración de señal abierta muy baja que tenemos en el país”, detalló Adrián a este medio.

Nicolás Maduro. Foto: FOTO AFP / PRESIDENCIA VENEZOLANA / MARCELO GARCIA.

Especificó que los canales que tienen mayor señal son Venezolana de Televisión (medio del Estado) y Tves porque llegan a 60% del territorio. Otros como Venevisión, Globovisión y demás televisoras locales completan la oferta.

Por su parte, González, lo define como un “autogol” debido al silencio informativo que existe y que perjudica hasta el mismo gobierno porque no hay conocimiento de sus posiciones hasta la fecha. “Con esto, ya ni el régimen puede llegar a la mayoría de la población”, sentenció.

La señal de Directv dejó de emitirse en Venezuela el 19 de mayo de 2020. Foto: AFP.

En tanto, Adrían insiste en que la decisión de salir del aire no fue de Venezuela sino de la compañía AT&T en EE. UU. Advierte, además, que el régimen chavista no tiene la capacidad para restablecer la señal por más incautaciones de equipos que hagan, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó la toma de los bienes y activos en la sede de Caracas.

“El hecho de tomar los bienes no da ningún beneficio, no tienen ninguna utilidad sino están integrados al sistema de Directv. Están diseñados para operar en el marco de la empresa y es un sistema que está desvinculado de la parte central”, describió.

¿Cómo funciona el satélite?

Adrían precisó que existe un concentrador de señales en el cual llegan las señales de TV y radio en la costa este de Estados Unidos. Posteriormente, se concentran, se procesan, se decodifican, se comprimen y se envían al satélite.

Una vez ocurrido el proceso, se baja la señal a La Tierra en distintas frecuencias, que cubren América latina y ciertas partes de Caribe.

La parlamentaria por el partido Voluntad Popular, recalcó que los decodificadores de Colombia sin tarjeta no sirven en Venezuela debido a los rumores que surgieron en las redes sociales en las últimas semanas y que aclaró a través de un hilo de Twitter.

¿Es posible que roben la señal?

Al tener el gobierno el control de los bienes de Directv, es probable que se logre decodificar la señal pero no podría transmitirse porque Venezuela no cuenta con ningún satélite.

La diputada Adrián recordó que el país sudamericano llegó a tener el satélite Simón Bolívar destinado para temas de telecomunicaciones a un costo de 400 millones de dólares, pero murió tres años y medio antes que venciera su utilidad.

“Se podría alquilar un satélite pero con qué decodificadores. Sería necesario comprar unos nuevos y con nuevas antenas para poder ver otro satélite”, explicó la parlamentaria.

Dijo que la oferta de televisión por cable que tiene Venezuela no es extensa. Mencionó a la empresa Inter Satelital como una de las opciones, pero no cuentan con un mercado grande y no tiene stock de decodificadores como para compras masivas. Mientras que otras empresas poseen una cobertura limitada dentro de las grandes ciudades.

Criticó el proyecto TV Digital impulsado por Cantv (Empresa de telefonía estatal) que buscaba eliminar la TV analógica en Venezuela debido a que solo logró distribuir pocas antenas y dejó de hacerlo en 2017.

Lo que viene para Venezuela

“Para Venezuela viene una situación complicada. Nos estamos quedando sin cobertura de noticias, con una muy baja penetración de canales y es que mucha gente ha quedado desconectada”, manifestó Adrián.

Dice estar convencida que la supuesta estrategia que manejará el gobierno chavista es seguir engañando a la población, culpando a EE. UU. y al líder opositor Juan Guaidó.

Para González, la administración de Maduro “está condenada a sufrir de su propia torpeza”.

“Esto ha generado hasta fricciones dentro de las mismas filas del chavismo. Ellos estaban acostumbrados a que los caprichos que tenían eran aceptados por Directv, con el sácame de la parrilla tal canal, quítame la radio tal, pero ahora todo fue distinto y los madrugaron", manifestó.

A su juicio, Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) estaría rogando a la empresa para restablecer el servicio a todo el país según lo expresado en su último comunicado.

Ambos parlamentarios consideran que el malestar en la población es evidente y que la solución estaría con la “salida del poder de Nicolás Maduro”.