Una joven estudiante de la India decidió recorrer 1.200 kilómetros en bicicleta a lo largo de 10 días para retornar a su ciudad de origen junto a su padre, una persona con discapacidad que quedó sin empleo a causa de la pandemia del coronavirus.

Jyoti Kumari, de 15 años, se mudó en enero a Gurugram, un suburbio de Nueva Delhi –capital de India-, para cuidar de su padre, quien trabajaba conduciendo un triciclo motorizado pese a no poder caminar por una lesión sufrida en un accidente.

No obstante, el hombre quedó desempleado con la prohibición de viajes no esenciales debido a la cuarentena por el coronavirus. Adicionalmente, el propietario de la vivienda que alquilaba amenazó con echarlo si no pagaba la renta, la cual ya estaba fuera de su alcance.

Esto llevó a Kumari a comprar una bicicleta para trasladar a su progenitor hasta Darbhanga, el pueblo donde ambos solían vivir, ubicado a unos 1.200 kilómetros de distancia. “No tenía otra opción. No habríamos sobrevivido si no hubiera pedaleado hasta mi poblado”, afirmó la joven, citada por la agencia AP.

Durante 10 días, la muchacha pedaleó llevando a su padre en la parte trasera de su bicicleta, alimentándose con la comida y bebida que les ofrecían los extraños, y descansando sólo en un corto tramo donde fueron llevados por un camión.

El padre de la joven quedó imposibilitado de caminar tras un accidente. Fuente: EPS.

“Fue un viaje difícil. Hacía demasiado calor, pero no teníamos otra opción. Sólo tenía un objetivo en mente y era llegar a casa”, aseguró la adolescente.

La semana pasada, Kumari regresó a Darbangha con su padre, quien fue puesto en un centro de cuarentena como medida preventiva. Toda la familia está bajo aislamiento.

India ha sobrepasado los 138 000 contagios con el nuevo coronavirus. Una anciana de dicho país que pesaba 22 kilogramos logró recuperarse de la enfermedad.