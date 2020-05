Mujer denuncia que hospitales venezolanos entregan medicina vencida a los pacientes de COVID-19

A través de un video, una madre venezolana difundió las irregulares condiciones en la que son tratados los pacientes que han dado positivo para COVID-19 en su país. La mujer, identificada como Ninoska Aparicio, reveló desde el hospital Victorino Santaella donde se encuentra, que su estado no es el se reporta en los informes oficiales según las autoridades.

“Dicen que mis hijos están intubados, hijo, voltea para acá. Aquí está mi hijo, no presenta síntomas, no tienen absolutamente ningún malestar”, expresa la mujer. La situación con su hija es similar e incluso la de algunos pacientes que se encuentran en la sala también. Ninoska asegura que se encuentran en perfectas condiciones y que no les han entregado los resultados de las pruebas.

La mujer también mostró la fecha de vencimiento de las medicinas que han sido otorgadas por el propio hospital: estas expiraron en febrero pasado. Aparicio contó que, tras el reclamo a las enfermeras, le indicaron que los antibióticos se reparten “por protocolo”.

Sin embargo, eso no es todo. Otra mujer aseguró que la vienen tratando con cloroquina, medicamento solo recomendado para los pacientes que se encuentran en estado de gravedad. Según ella, esta pastilla le provocó vómitos y diarrea. "Ni siquiera se podía levantar de la cama por las pastillas”, expresó.

"Acá estamos los casos que supuestamente estamos intubados y nos estamos muriendo, según la alcaldesa Wisely Álvarez y la información que sacan los médicos del hospital”, siguió reclamando la mujer, quien remarcó en varias oportunidades que los pacientes muestran buen físico y que ninguno se encuentra entubado.

De acuerdo al último reporte, Venezuela superó este sábado 23 de mayo la cifra de 1.000 contagiados por la COVID-19 y llegó a los 1.010. Pese al aumento de casos confirmados, se mantiene la cifra de 10 fallecidos por este virus.