Argentina: mujer de 97 años vence al coronavirus en 16 días pese a tener marcapasos

En Argentina, una mujer de 97 años superó al nuevo coronavirus en tan solo 16 días, pese a una condición preexistente que la obligó a llevar un marcapasos y que hizo a sus hijos temer lo peor por momentos. La señora se recupera satisfactoriamente, aunque de momento no puede tener contacto con sus seres queridos.

Amalia Quintana de Serra fue una de las 37 personas de la tercera edad que fueron evacuadas del geriátrico Carpe Diem de Recoleta tras dar positivo a la prueba de COVID-19. Pedro Serra, su hijo de 72 años, recuerda haber visto en un medio local el momento en que su progenitora era retirada del lugar.

PUEDES VER Chile: arrestan a bombero acusado de violar a su compañera mientras hacían guardia

La mujer fue llevada a un hospital, donde llegó a recibir oxígeno y suero por la falta de apetito, además de presentar un principio de neumonía. Pedro relató que hubo ocasiones donde él y sus hermanos temían por la vida de su madre.

“Mamá con 97 años, casi 98, tiene marcapasos, tenemos que hacernos la idea de que no la vemos más. Lo que me dolía es que, después de vivir tantos años, en el momento del fin no le pudieras apretar la mano”, declaró al diario La Nación de Argentina.

PUEDES VER Joven india pedaleó 1.200 kilómetros para llevar a casa a su padre con discapacidad

No obstante, la señora nunca tuvo que pasar por terapia intensiva. Es más, tras dos semanas de hospitalización, Amalia dio negativo por coronavirus, fue dada de alta y retornó al geriátrico.

La señora fue dada de alta tras 16 días de internamiento. Fuente: La Nación.

Pedro volvió a ver a su madre, pero del otro lado de un cristal. Él asegura que su progenitora está “bien de la parte mental” y aguarda el momento de volver a tener contacto con ella.

PUEDES VER Argentina: loro que presenció feminicidio repite estremecedoras frases del crimen

En Argentina, país que alcanza los 11 353 contagios y los 445 fallecidos por el nuevo coronavirus, otra mujer de 93 años venció la enfermedad y fue despedida entre aplausos.