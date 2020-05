El Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna de los Estados Unidos creó el Pago de Impacto Económico como apoyo a la ciudadanía para afrontar la reducción de ingresos a raíz de la paralización de varios sectores de la economía. El país gobernado por Donald Tump otorgará un bono a las personas mediante una tarjeta de débito prepagada, de la cual podrán hacer uso luego de activarla. Este beneficio es uno de los intentos por parte de las autoridades norteamericanas por reactivar el flujo económico, ya que por el momento el país no ha logrado superar la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, por lo que muchos negocios permanecen cerrados. Revisa en esta nota todos los detalles para acceder a la EIP card y cuáles son pasos para poder usarla de manera adecuada.

¿Dónde recojo la tarjeta EIP?

El IRS indicó que las personas podrán recibir personalmente la Tarjeta de Pago por Impacto Económico (EIP card), ya que una entidad autorizada será la encargada de la distribución. En este caso, MetaBank fue elegida como agente financiero del del Departamento del Tesoro tras una selección de la Oficina del Servicio Fiscal en el 2016.

¿Cuándo recojo la tarjeta EIP?

Según lo indicado por el Departamento del Tesoro, las tarjetas EIP se podrán obtener durante esta semana. Además de la tarjeta, las personas recibirán un documento con las instrucciones adecuadas para que puedan activarla y empezar a utilizarla.

¿Qué hago si ya recibí la tarjerta?

Luego de recibir la tarjeta EIP de parte de Metabank, los beneficiarios deberán seguir las instrucciones del mismo Departamento del Tesoro, las cuales se señalan a continucación.

Revise el Acuerdo del titular de la tarjeta y la Lista de tarifas

Active la cuenta de su tarjeta EIP, configure su PIN de 4 dígitos y obtenga su saldo llamando al 1.800.240.8100 (tel: 18002419100).

Firme el reverso de su tarjeta EIP.

Mantenga su número de tarjeta EIP en un lugar seguro

¿Cómo se activa la tarjeta EIP?

Una vez que los beneficiarios reciban la tarjeta con el monto que les corresponde, deberán activarla. Para ello, también recibirán atención del Tesoro Público mediante una llamada telefónica. Los pasos a seguir serán los siguientes.

Llamar al número 1.800.240.8100 (1.800.241.9100).

Deberá proporcionar nombre, número de Seguro Social y dirección postal.

Le pedirán que establezca una contraseña de cuatro dígitos.

Si la tarjeta es para más de una persona, la primera que se mencione en la lista podrá activarla (portador primario).

Adicionalmente, puede registrarse en línea.

¿Cómo se usa la tarjeta EIP?

La entidad también ha dado pautas para utilizar de manera adecuada la tarjeta EIP. Las siguientes son algunas de las acciones que se pueden realizar con el beneficio.

Comprar en cualquier lugar donde se aceptan tarjetas de débito Visa: tiendas físicas, en línea o por teléfono, incluido el pago de facturas.

Obtener reembolso en efectivo en la caja registradora con compras de débito con PIN en los comercios participantes.

Obtener efectivo sin recargo en cualquier cajero automático de la red: encuentre uno con el localizador de cajeros automáticos.

¿Se puede recuperar el saldo de la tarjeta EIP?

El Departamento del Tesoro afirma que sí es posible. Para ello, los beneficiarios deben llamar a la oficina de servicio al cliente con el siguiente número: 1.800.240.8100 (tel: 1.800.241.9100) y registrarse como nuevo usuario en este enlace.

¿Cómo verificar si soy beneficiario del Pago de Impacto Económico?

Los beneficiarios serán escogidos de un grupo de personas elegibles, las cuales deberán cumplir con ciertos requisitos. Según el Servicio de Renta Interna (IRS), las personas solteras que hayan reportado un ingreso de 75.000 dólares o las parejas con 150.000 dólares en su haber podrán acceder al beneficio del Pago de Impacto Económico.

¿A cuánto asciende el monto en la tarjeta EIP?

Si las personas solteras no reportaron ganancias superiores a los 75.000 dólares en los periodos 2018 y 2019, podrán recibir de forma íntegra 1.200 dólares. En el caso de la personas casadas, podrán acceder a un monto de 24.000 dólares. Si esta pareja tiene hijos, recibirá 500 dólares adicionales por cada uno de ellos.

Las personas solteras que superen los 7.000 dólares y las parejas con más de 150.000, verán una reducción de cinco dólares por cada 100 dólares que tengan por encima de las cantidades antes mencionadas. Por otro lado, los jubilados ferroviarios y las personas que reciben ayuda del Seguro Social también estarán dentro del grupo beneficiado.

Sin embargo, las personas solteras que superen los 99.000 dólares y los declarantes conjuntos sin hijos con más de 198.000 dólares no entrarán en el grupo de posibles beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la tarjeta EIP?

Las personas que quieran acceder a uno de los bonos no tendrán que realizar ningún trámite. A través de sus informaciones bancarias, y de los impuestos declarados, se podrá saber si califican o no para ser beneficiario. Las personas no podrán requerir el beneficio por iniciativa propia, sino que se entregará a las familias más necesitadas durante la pandemia de coronavirus.

¿La tarjeta EIP es solo para los nacidos en Estados Unidos?

El Servicio de Renta Interna indicó el 26 de abril a través de su plataforma virtual que el Pago de Impacto Económico es tanto para estadoundenses como para ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos.

¿Puedo ser beneficiario sin declarar impuestos de 2018 y 2019?

Debido a que la evaluación de las personas para que sean o no beneficiarios se realiza tomando en cuenta sus declaraciones de impuestos, no será posible que las personas accedan al beneficio de esta manera. Sin embargo, eso no quiere decir que quedan descartados para el proceso. El IRS indica que todos aún pueden declara sus impuestos.

¿Cuándo se pueden declarar los impuestos de 2018 y 2019?

Si las personas no han podido declarar sus impuestos hasta la fecha, lo pueden hacer durante el resto del 2020. Así lo indica el propio IRS.

¿dónde puedo encontrar más información sobre la tarjeta EIP?

El IRS tiene un portal en internet donde los beneficiarios y ciudadanos pueden consultar todo tipo de información relacionada con el Pago de Impacto Económico. Para acceder a este sitio web, puedes dar clic en este enlace.