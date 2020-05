Los cheques de estímulo que continúan siendo repartidos por el Gobierno de Estados Unidos para ayudar a las familias vulnerables durante la pandemia del coronavirus, que fueron aprobadas el 27 de marzo por los legisladores federales, ahora llegarán de manera más fácil y rápida a las manos de los beneficiarios. Si bien en un primer momento, se hacía el envío de cheques en papel a las familias para que estas acudieran a cobrar el monto de 1.200 dólares, ahora este rescate monetario llegará a través de una tarjeta de débito VISA asignada exclusivamente a la persona beneficiada. Además, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ha implementado una herramienta para que puedas estar al tanto del momento en el que te llegue tu subvención económica, llamada Informed Delivery. Cabe resaltar que la Oficina de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) aún no ha terminado de enviar los cheques de estímulo de la primera ronda de alivio económico.

¿Qué es Informed Delivery?

Informed Delivery es un servicio gratuito brindado por el United States Postal Service a través del cual se notifica al usuario sobre los nuevos correos, además se puede administrar las encomiendas que están próximas a llegar. Aplicado al segundo cheque de estímulo, esta aplicación te notificará cuando te llegue y ya puedas acceder a él. En este sentido, te mostrará una imagen digital del sobre que contiene tu pago y te avisará cuando esté en tránsito.

El primer paso a realizar es el rastreo de dónde se encuentra tu pago a través del portal en línea del IRS. Ahí recibirás una estimación aproximada de la fecha en la que el dinero del estímulo estaría llegando. Asimismo, el servicio comprobará que el cheque haya sido procesado por el USPS y que se encuentra en camino.

¿Cómo saber si recibiré mi cheque por correo?

La fecha límite de la Agencia Federal de Ingresos (IRS en inglés) para proporcionar tu información de depósito directo fue hasta el 13 de mayo, por lo que si no has realizado lo anterior, es más probable que tu cheque lo recibas mediante correo.

La IRS mencionó que ahora está realizando los envíos de pagos al correo a través de la Oficina de Correos. Algunos llegarán como cheque en papel, otros llegarán como una tarjeta de débito recargada con la subvención, denominada Economic Impact Payment, o EIP.

¿Cómo verificar si Informed Delivery está disponible en tu área?

La herramienta de Informed Delivery está disponible en casi todas las direcciones de apartados postales residenciales y personales en Estados Unidos. No obstante, no se encuentra habilitado para empresas. Además, tampoco podrá estar disponible para ciertos edificios de unidades múltiples ya que en esos casos el Servicio Postal aún no ha identificado cada unidad.

De cualquier forma, puedes seguir las siguientes indicaciones para conocer si el servicio está disponible en tu área:

Accede a la página de Informed Delivery del Servicio de Correos y toca en el botón de Sign Up for Free (registrarte gratis)

Ingresa tu dirección postal y toca Continue.

Si confirmas que el servicio está disponible, puedes continuar configurando una cuenta.

¿Cómo configurar el servicio de Informed Delivery?

Configurar el servicio de Informed Delivery es muy sencillo, solo deberás seguir los siguientes pasos:

1. En la página de Informed Delivery del servicio postal, toca en Sign Up for Free.

2. Luego de colocar tu dirección de correo y confirmar que estés en el servicio, acepta los términos y condiciones y haz clic en Continue para Continuar

3. En la página siguiente, elige un nombre de usuario, contraseña y preguntas de seguridad. Coloca los datos requeridos y luego haz clic en Continue.

4. Deberás verificar tu identidad. Haz clic en Verify identity online si deseas recibir un código de verificación en tu teléfono o clickea en Request invitation code by mail, si prefieres que el Servicio Postal te envíe un código. Si ninguno de los métodos mencionados te parece indicado, también tienes la opción de visitar una oficina de correos para corroborar tu identidad personalmente.

¿Cómo ver el contenido del correo?

La página de la USPS informó que se puede tener una vista previa del correo, las cuáles serán imágenes enviadas en blanco y negro (en escala de grises) de la parte exterior de los sobres, paquetes y correspondencia tamaño carta. Asimismo, puede administrar sus paquetes recién llegados en un tablero, sin la necesidad de introducir los números de rastreo.

Además puedes utilizar las aplicaciones gratuitas para Android y para iPhone de Informed Delivery en tu celular para que puedas recibir y administrar tus notificaciones.

¿Cuándo llega el segundo cheque de estímulo?

Aunque todavía no se termina de entregar el primero, ya hay una propuesta para aprobar un segundo cheque de estímulo, llamado ley Heroes. El viernes 15 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley, por un valor de 3 billones de dólares. Entre los beneficios se mencionó un segundo pago directo a hogares de hasta 1.200 dólares por miembro de familia, con un límite de 6.000 dólares por hogar, según una hoja informativa del Comité de Apropiaciones del Congreso. Sin embargo, aún falta que reciba la aprobación del Senado, por lo cual todavía no está habilitado el segundo cheque de estímulo.